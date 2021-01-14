Пчелы помогли художнику создать бюст Нефертити и другие скульптуры из медовых сот

Мы любим пчёл за многое: они являются ключевыми опылителями, они делают мед, приносят немалую пользу биоразнообразию и даже являются значимым фактором для состояния экономики. Однако теперь есть еще одна причина восхищаться полосатыми трудягами: они приобщились к искусству. Художник в соавторстве с 60 000 пчёлами создал бюст Нефертити из медовых сот.

Словацкий художник Томаш Либертини в настоящее время живёт и работает в Роттердаме, Нидерланды. В своем творчестве он исследует красоту и замыслы природы, а также обращается к экзистенциальным вопросам в отношениях между человеком и миром природы.

Последние два года Либертини работал над одним из своих последних проектов – бюстом египетской царицы Нефертити. Альтернативное название скульптуры – «Вечность». Однако вместо традиционных материалов вроде глины или металла он выбрал податливый пчелиный воск. Но и тут сюрпризы не закончились: Томаш никак не обрабатывал свой материал, предоставив пчёлам трудиться самим, создавая изящные женские черты. Пчёлы при этом просто занимались своим делом и строили соты – под незначительным руководством художника.