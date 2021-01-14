Пчелы помогли художнику создать бюст Нефертити и другие скульптуры из медовых сот

Мы любим пчёл за многое: они являются ключевыми опылителями, они делают мед, приносят немалую пользу биоразнообразию и даже являются значимым фактором для состояния экономики. Однако теперь есть еще одна причина восхищаться полосатыми трудягами: они приобщились к искусству. Художник в соавторстве с 60 000 пчёлами создал бюст Нефертити из медовых сот.
Словацкий художник Томаш Либертини в настоящее время живёт и работает в Роттердаме, Нидерланды. В своем творчестве он исследует красоту и замыслы природы, а также обращается к экзистенциальным вопросам в отношениях между человеком и миром природы.
Последние два года Либертини работал над одним из своих последних проектов – бюстом египетской царицы Нефертити. Альтернативное название скульптуры – «Вечность». Однако вместо традиционных материалов вроде глины или металла он выбрал податливый пчелиный воск. Но и тут сюрпризы не закончились: Томаш никак не обрабатывал свой материал, предоставив пчёлам трудиться самим, создавая изящные женские черты. Пчёлы при этом просто занимались своим делом и строили соты – под незначительным руководством художника.
Сперва художник спроектировал и построил трехмерный каркас бюста Нефертити, а затем отправил на него пчёл, которые принялись строить поверх каркаса свои соты. Каркас был специально разработан таким образом, чтобы обеспечить и сохранить структурную целостность сот.
Галерея, в которой сейчас представлена работа, продаёт это произведение искусства за €38 000, или $46 200. Работа над созданием скульптуры велась задолго до того, как она была впервые показана в Кунстхале в Роттердаме летом 2019 года. Нефертити «строилась» как живая инсталляция, и посетители могли видеть, как пчёлы создают её в режиме реального времени. Только в конце 2020 года бюст был закончен и выставлен в галерее Rademakers в Амстердаме.
Комментируя свое творение, Либертини отмечает, что «это свидетельство силы и вневременности матери-природы, а также ее древнего характера как могущественной женщины, правящей вопреки всему». Интересно, что бюст легендарной царицы Древнего Египта пчелы по сути построили для собственного дворца – улья, где правит их собственная королева.
«Вечность» – не единственная работа Либертини, созданная пчёлами из медовых сот. Это лишь одно из многих творений Либертини из пчелиного воска в целой серии произведений из коллекции «Сделано пчелами» ( «Made By Bees»). Например, до этого Томаш спроектировал «Невыносимую легкость» – статую человека в полный рост, «Сотовую амфору» и ряд других работ, вдохновленных сотами и пчелиным трудом.
Больше работ художника можно посмотреть на его сайте.