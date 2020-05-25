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Жизнь планеты

Пентагон показал уничтожение беспилотника лазерным оружием: видео

Михаил Сысоев
25 мая 2020
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Американские военные испытали оружие в Тихом океане.

Тесты состоялись 16 мая. Установку разместили на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, который находится неподалеку от базы Перл-Харбор.

Командование американского Тихоокеанского флота уточнило, что военные испытали так называемую систему твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator).

Согласно данным ВМФ, система вооружений разрабатывается в связи с «растущим числом угроз», в том числе от беспилотных летательных аппаратов, небольших вооруженных лодок и систем наблюдения и разведки противника.

«С помощью продвинутых испытаний в море против беспилотных аппаратов и малых судов мы получим ценную информацию о возможностях прототипа твердотельной оружейной лазерной системы против потенциальных угроз. Благодаря этому новому передовому средству мы преображаем облик войны на море для наших ВМС», — командир корабля Кэрри Сандерс.

Мощность оружия военные не раскрыли, но CNN со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований за 2018 год сообщает, что она может составлять около 150 киловатт.

В апреле 2019 года ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

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