Пентагон показал уничтожение беспилотника лазерным оружием: видео

Мощность оружия военные не раскрыли, но CNN со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований за 2018 год сообщает, что она может составлять около 150 киловатт.

В апреле 2019 года ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

Узнайте, как зараженная мышьяком вода угрожает 220 миллионам человек во всем мире.