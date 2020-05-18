Пентагон рассекретил новые отчеты об инцидентах с НЛО

Так, 26 марта 2014 года пилот «Супер Хорнет» обнаружил в 305 метрах от себя «неизвестный самолет небольшого размера, размером примерно с чемодан серебристого цвета». В то время в воздушное пространство не было допущено ни одного летательного аппарата, и ВМС с трудом отслеживали этот объект на своем радаре. «Объект был настолько мал, что его было невозможно обнаружить невооруженным глазом на расстоянии… Это представляет серьезную проблему для безопасности», — говорится в отчете.

Чуть меньше месяца спустя, 23 апреля, еще один «Супер Хорнет» столкнулся с двумя неопознанными летающими объектами. Военно-морской флот не мог ни идентифицировать объекты, ни определить, кто их контролировал.

Все восемь отчетов похожи. Пилот сталкивался с чем-то в небе, а затем отмечал это как опасный инцидент в отчете. В одном отчете пилот визуально идентифицировал объект как красный метеозонд, но не смог отследить, кому он принадлежал. В другом отчете пилоты встретили беспилотник с четырьмя лопастями с серийными номерами и другими опознавательными признаками.

В конце апреля Пентагон опубликовал на своем сайте три видеоролика, на которых запечатлены «неопознанные явления». Один из них снят в ноябре 2004-го, два других — в январе 2015-го. На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.

Как отмечалось в отчетах Пентагона, пока определить, что это были за устройства, не удалось, однако это не говорит об их «внеземном происхождении».

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