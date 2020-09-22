Перевернувшийся айсберг едва не похоронил двух исследователей в водах Арктики: видео

Когда произошел инцидент, Хорн и Ру сопровождали группу исследователей во время экспедиции между Норвегией и Северным полюсом. На кадрах видно, как судно подплывает к айсбергу, и двое мужчин начинают восхождение на него, используя ледорубы и ботинки с кошками.

Однако, как только их лодка начинает отъезжать, айсберг медленно наклоняется, опрокидывая их в воду. Понимая, что происходит, мужчины пытаются подняться быстрее, чтобы спастись от ледяной воды, но уже слишком поздно. Айсберг переворачивается, бросая людей в воду с температурой два градуса.

К счастью, обоих унесло волной в сторону и не раздавило под колоссальным весом ледяной глыбы.

Одним из мужчин, взбиравшихся на айсберг оказался знаменитый 54-летний искатель приключений Майк Хорн. Он сказал, что видео должно послужить уроком о том, чего нельзя делать в Арктике, и что даже профессионалы могут ошибаться.

«Я был профессиональным исследователем 30 лет. И все это время я занимаюсь своими глупостями по всему миру. У меня было немало несчастных случаев, но мы всегда стараемся принять правильное решение в нужное время, чтобы вернуться домой живыми», — Майк Хорн.

Хорн в 2016 году начал экспедицию Pole2Pole («От полюса к полюсу»). В начале 2017 года он совершил самое длинное одиночное пересечение Антарктиды через Южный полюс, преодолев на лыжах 5100 километров за 57 дней. В рамках кругосветного путешествия искатель приключений побывал в Африке, Океании и Азии, проделав путь протяженностью около 27 тысяч километров. В конце 2019 года он пересек Северный полюс на лыжах.