Первая в мире авиакомпания, вакцинировавшая всех членов экипажа на своих рейсах

По словам доктора Нади Бастаки, вице-президента EAG по вопросам медицинского обслуживания, концерн предоставил возможность первоочередного получения вакцины не только сотрудникам компании, но и членам их семей.

По состоянию на 10 февраля 2021 года, ОАЭ занимают второе место в мире по числу вакцинаций на душу населения (лидирует Израиль). В основном, в стране используется вакцина, разработанная китайским концерном Sinopharm. В Дубае также доступны вакцины Pfizer-BioNTech (совместная разработка американской и немецкой компаний) и AstraZeneca (англо-шведская разработка).