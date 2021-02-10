Первая в мире авиакомпания, вакцинировавшая всех членов экипажа на своих рейсах

Все члены экипажа рейсов Etihad Airways, от пилотов до стюардесс, прошли вакцинацию от COVID-19, сообщается в коммюнике авиакомпании, поступившем в Nat-geo.ru. «Мы единственная в мире авиакомпания, сделавшая тесты на COVID-19 обязательными для каждого пассажира и члена экипажа. Теперь мы еще и единственная авиакомпания, вакцинировавшая сто процентов экипажа на своих рейсах», — говорит исполнительный директор Etihad Aviation Group Тони Дуглас.
По словам доктора Нади Бастаки, вице-президента EAG по вопросам медицинского обслуживания, концерн предоставил возможность первоочередного получения вакцины не только сотрудникам компании, но и членам их семей.
По состоянию на 10 февраля 2021 года, ОАЭ занимают второе место в мире по числу вакцинаций на душу населения (лидирует Израиль). В основном, в стране используется вакцина, разработанная китайским концерном Sinopharm. В Дубае также доступны вакцины Pfizer-BioNTech (совместная разработка американской и немецкой компаний) и AstraZeneca (англо-шведская разработка).