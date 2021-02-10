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Жизнь планеты

Первая в мире авиакомпания, вакцинировавшая всех членов экипажа на своих рейсах

National Geographic Россия
10 февраля 2021
Достижение принадлежит Etihad Airways, национальному перевозчику ОАЭ.

Все члены экипажа рейсов Etihad Airways, от пилотов до стюардесс, прошли вакцинацию от COVID-19, сообщается в коммюнике авиакомпании, поступившем в Nat-geo.ru. «Мы единственная в мире авиакомпания, сделавшая тесты на COVID-19 обязательными для каждого пассажира и члена экипажа. Теперь мы еще и единственная авиакомпания, вакцинировавшая сто процентов экипажа на своих рейсах», — говорит исполнительный директор Etihad Aviation Group Тони Дуглас.

All of Etihad Airways' operating pilots and cabin crew are vaccinated against COVID-19.jpg
Etihad Aiirways

По словам доктора Нади Бастаки, вице-президента EAG по вопросам медицинского обслуживания, концерн предоставил возможность первоочередного получения вакцины не только сотрудникам компании, но и членам их семей.

По состоянию на 10 февраля 2021 года, ОАЭ занимают второе место в мире по числу вакцинаций на душу населения (лидирует Израиль). В основном, в стране используется вакцина, разработанная китайским концерном Sinopharm. В Дубае также доступны вакцины Pfizer-BioNTech (совместная разработка американской и немецкой компаний) и AstraZeneca (англо-шведская разработка).

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