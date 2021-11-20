Первое издание Конституции США продано за рекордные 43,2 миллиона долларов

Как сообщили в аукционном доме Sotheby's, исключительно редкое первое издание Конституции США было продано в четверг в Нью-Йорке за 43,2 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что аукционный дом рассчитывает получить за документ около 20 миллионов долларов.

Этот документ 1787 года является одним из 11 сохранившихся экземпляров первого издания Конституции США, и он был единственным, находившимся в частных руках. Остальные 10 сохранившихся экземпляров первого тиража сейчас хранятся в институциональных коллекциях.

Конституция США, разработанная во время секретных встреч в Филадельфии, заложила основы американской демократии и гарантировала основные права граждан. По данным Sotheby's, на тот момент официальные типографии Конституционного съезда создали 500 экземпляров окончательного «официального издания» и распространили их среди делегатов.