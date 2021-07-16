Первое в мире лабораторное фуа-гра появилось во Франции

В Gourmey считают, что клеточное мясо должно стать серьезной альтернативой обычному мясу с ферм. Морен-Форест и его команда выбрали фуа-гра в качестве доказательства этой концепции, а также потому что продукт запрещен в ряде мест, включая Австралию и ряд стран ЕС.

«Фуа-гра — это всего лишь первое применение нашего современного ноу-хау. Из одних и тех же исходных клеток мы можем создать любой продукт из мяса птицы», — говорит Морин-Форест.

Фуа-гра — калька с французского foie gras, что переводится как «жирная печень». В случае этого конкретного продукта подразумевается печень уток или гусей. При традиционном способе изготовления фуа-гра птиц принудительно откармливают, в результате чего в их печени накапливаются излишки жировых отложений. При подобном откорме печень птиц может увеличиться в несколько раз.