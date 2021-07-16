Первое в мире лабораторное фуа-гра появилось во Франции

Французский стартап Gourmey создал выращенную в лаборатории альтернативу фуа-гра. Продукт получили путем извлечения клеток из единственного оплодотворенного утиного яйца. Клетки затем культивировались в питательном супе из белков, аминокислот и липидов.
Исследователи и эксперты уверяют, что полученный продукт неотличим от обычного фуа-гра, предоставляя такой же маслянистый и нежный вкус.
В Gourmey считают, что клеточное мясо должно стать серьезной альтернативой обычному мясу с ферм. Морен-Форест и его команда выбрали фуа-гра в качестве доказательства этой концепции, а также потому что продукт запрещен в ряде мест, включая Австралию и ряд стран ЕС.
«Фуа-гра — это всего лишь первое применение нашего современного ноу-хау. Из одних и тех же исходных клеток мы можем создать любой продукт из мяса птицы», — говорит Морин-Форест.
Фуа-гра — калька с французского foie gras, что переводится как «жирная печень». В случае этого конкретного продукта подразумевается печень уток или гусей. При традиционном способе изготовления фуа-гра птиц принудительно откармливают, в результате чего в их печени накапливаются излишки жировых отложений. При подобном откорме печень птиц может увеличиться в несколько раз.
Способ производства фуа-гра вызывает большие этические вопросы прежде всего из-за гаважа — процесса принудительного кормления, при котором животных обездвиживают и вставляют в горло трубку, через которую проталкивают корм.
Зоозащитные организации, в том числе крупнейшие, такие как PETA и HSUS, предлагают отказаться от производства этой продукции во всём мире; лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц, являющийся одним из основателей науки о поведении животных, назвал экспертные оценки, допускавшие принудительно кормление птицы, «позором для всей Европы».
В 2019 году компания Waitrose начала продажу фуа-гра из печени здоровых гусей и уток. Печень птиц после извлечения соединялась с жировыми клетками для получения насыщенного вкуса.