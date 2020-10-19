Первый студенческий туристический конгресс «Развивая туризм – развиваем Россию!» соберет более 3000 участников по всей России

Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма. В рамках Конгресса будут обсуждаться новые вызовы в развитии туризма: стратегия развития туризма в России до 2035 года; туризм — траектория профессионального развития; туроператор будущего — проектирование турпродукта; цифровизация туризма и тренды в сфере digital; экологический туризм и новое поколение туристов; трансформация рынка гостиничных услуг и многое другое.

Ожидается, что в работе Конгресса примут участие более 3000 студентов со всех регионов России, обучающиеся по направлениям «Туризм» и «Экология» в вузах и средних специальных учебных заведениях.

Конгресс приурочен ко Всемирному дню туризма и направлен на формирование у современной молодежи системы знаний, умений и навыков в сфере туризма. Кроме этого, в ходе Конгресса будет дан старт конкурса предложений студентов в Национальный проект развития туризма.

В качестве спикеров Конгресса выступят лидеры туриндустрии, представители Минэкономразвития России, Минприроды России, Ростуризма, Росмолодежи, Русского географического общества, профессиональных объединений, ведущих высших и средне-специальных заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты.