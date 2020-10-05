Первый в России углеродный полигон появился в Калужской области

Полигон создан в национальном парке «Угра» для исследования процессов выделения и поглощения парниковых газов. Он организован на площади 600 га с разнообразным рельефом, типами почв и растениями. Благодаря этому можно измерять углеродный баланс в различных условиях.

«На территории области построено много предприятий. Другая сторона экономического чуда — бережное отношение к природе, применение современных технологий, реализация экологических проектов, которые позволяют обеспечить мониторинг окружающей среды и видеть перспективы её улучшения не только в Калужской области, но и в стране в целом», — цитирует «Интерфакс» губернатора региона Владислава Шапшу.

Полигон продемонстрировали во время семинара «Системы экологического контроля с использованием технологии дистанционного измерения углеродного секвестрационного потенциала территорий (возможность захвата и длительного хранения парниковых газов)».

На нем же поделились результатами исследований. За 2018 год выбросы парниковых газов в регионе снизились по сравнению с 2017 годом примерно на 200 тыс. тонн в СО2-эквиваленте.