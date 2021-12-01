PETA запустила распродажу изделий из «человеческой» кожи

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) запустила онлайн-магазин с изделиями, имитирующими человеческую кожу.
Одежда, обувь и аксессуары представлены на платформе Urban Outraged. Так активисты критикуют политику магазина Urban Outfitters и других брендов, использующих в производстве натуральную кожу и мех животных.
Согласно пресс-релизу, в магазине представлен ряд одежды и аксессуаров, «сделанных из лучшей кожи». Присмотревшись, можно увидеть «человеческие лица на куртках, человеческие зубы на обуви и человеческую кровь, сочащуюся из сумок».
Однако приобрести эти «товары» нельзя – все они сделаны в фоторедакторе. При их создании авторы, вероятно, вдохновлялись костюмом из человеческой кожи, который создавал герой фильма «Молчание ягнят» Буффало Билл.
Вот некоторые из представленных товаров:
Вместе с цифровой иллюстрацией РЕТА дополнила свои «товары» вымышленными описаниями. Каждому «товару» было дано имя определенного персонажа, из кожи которого якобы создано изделие. При этом зоозащитники подражают стилю описания модных домов, но добавляют рассказы о мучительной смерти вымышленных людей, из которых «был сделан товар».
«Юбка "Джульетта" изготовлена из самой мягкой кожи Джульетты, тщательно скроенной из лучших ее частей. Для того, чтобы сохранить естественную красоту изделия, были выбраны лучшие участки кожи, поэтому Джульетту взяли совсем молодой. Она была чувствительной душой, до самого конца плакала и билась от страха. Обязательно возьмите [товар], пока он есть в наличии. Поскольку Джульетта была миниатюрной, было сделано всего несколько юбок», – говорится в описании одного из «товаров» на Urban Outraged.
Также в вымышленном сервисе клиентам предлагают заказать услугу Afterlife Collection и превратить кожу покойных близких людей в некроодежду.
PETA ведет свою деятельность с 1980 года и известна эпатажными кампаниями, которые порой вызывают противоречивый отклик. Особое внимание PETA уделяет четырем основным областям обращения людей с животными: промышленное сельское хозяйство, тестирование и опыты на животных, рынок одежды (использование меха, кожи, шерсти, пуха) и животные в индустрии развлечений. Организация настаивает, что животные обладают равными правами с человеком.
В начале 2021 года активисты РЕТА призвали не оскорблять людей наименованиями животных.