PETA запустила распродажу изделий из «человеческой» кожи

Организация «Люди за этичное отношение к животным» (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) запустила онлайн-магазин с изделиями, имитирующими человеческую кожу.

Одежда, обувь и аксессуары представлены на платформе Urban Outraged. Так активисты критикуют политику магазина Urban Outfitters и других брендов, использующих в производстве натуральную кожу и мех животных.

Согласно пресс-релизу, в магазине представлен ряд одежды и аксессуаров, «сделанных из лучшей кожи». Присмотревшись, можно увидеть «человеческие лица на куртках, человеческие зубы на обуви и человеческую кровь, сочащуюся из сумок».

Однако приобрести эти «товары» нельзя – все они сделаны в фоторедакторе. При их создании авторы, вероятно, вдохновлялись костюмом из человеческой кожи, который создавал герой фильма «Молчание ягнят» Буффало Билл.

Вот некоторые из представленных товаров: