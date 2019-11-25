Петербургская Рапсодия
Царское Село: реставрация церкви Воскресения Христова, Лионского зала и Зубовского флигеля Екатерининского дворца
Царское Село, в годы войны оккупированное немцами, подверглось столь сильному разрушению, что полное его восстановление казалось задачей практически невыполнимой.
В марте 2019 года при поддержке ПАО «Газпром» завершились работы в церкви Воскресения Христова Государственного музея-заповедника «Царское Село», архитектурного шедевра XVIII века, построенного по проекту Франческо Растрелли. О том, какое зрелище она представляла собой 75 лет назад, можно судить по воспоминаниям советского офицера Ивана Прохорова.
«Сердце холодело при виде разрушений, причиненных фашистскими варварами, — свидетельствовал он. — Вместо купола была видна лишь обрешетка на стропилах… Зал заполнен разбитыми мотоциклами, канистрами, пол залит мазутом. Паркет из дорогих пород дерева выдран, стекла и рамы разбиты, в зале гуляет ветер. Позолоченные орнаментальные детали и скульптурные фигуры изувечены, полностью разрушен иконостас».
В ходе реставрационных работ, начавшихся в 2015 году, максимально полно воссоздано внутреннее убранство церкви, при этом исторический вид возвращен берлинской лазури, использовавшейся для покраски стен, и позолоте 18-19 веков, которой покрыты элементы декора, в том числе резные фигуры ангелов, цветочные гирлянды и другие сложные детали.
Во всей церкви из 114 подлинных образов после разрушений и разграблений сохранились лишь четыре, большая часть изображений создавалась заново.
Еще одним реставрационным проектом, реализованным в Царском Селе при участии ПАО «Газпром» и Фонда ENGIE (Франция), стало восстановление интерьера Лионского зала Екатерининского дворца, практически полностью утраченного в годы войны: в эвакуации сохранились лишь 25 подлинных предметов уникального мебельного ансамбля, в наше время воссозданного с использованием дворцовых описей и архивных фотографий. Их тщательное изучение позволило точно воспроизвести живописный потолочный плафон, мозаичные панели из лазурита, декор стен и портьер, басонных изделий и аграмантов.
Шелковая ткань для обивки возрожденного Лионского зала, открытого в июне 2019 года, была произведена французскими мастерами на мануфактуре Prelle: ее предшественники в XIX веке являлись поставщиками Русского Императорского двора.
Лионский зал. Фото: ГМЗ «Царское Село»
Участием в реставрации церкви Воскресения Христова и Лионского зала царскосельская миссия ПАО «Газпром» не исчерпывается. В планах компании — оказание помощи в восстановлении уничтоженных войной интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца, названного так по имени последнего фаворита императрицы Платона Зубова.
Историческая реконструкция покоев Екатерины II, в планировке и декорировании которых принимали участие Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги, является чрезвычайно амбициозной задачей. Специалисты отмечают, что по сложности исполнения она не уступит воссозданию знаменитой Янтарной комнаты.
Ораниенбаум: реставрация интерьеров Китайского дворца
С 2009 года ПАО «Газпром» выступает постоянным партнером Государственного музея-заповедника «Петергоф» в сохранении уникального памятника русской архитектуры XVIII века.
Эксперты отмечают, что именно возведенный по приказу Екатерины II Китайский Дворец — летняя резиденция императрицы — является единственным в России дворцом в стиле «рококо». Помимо этого, его уникальность заключается в абсолютной подлинности постройки: в годы войны Ораниенбаум, в отличие от других пригородов Петербурга, не был захвачен немцами и избежал разрушений.
Начиная с 2004 года, здесь велись работы по восстановлению фасада памятника, построенного по проекту Антонио Ринальди. Стартовавшая по их окончании реставрация интерьеров, выдержанных в модном во второй трети XVIII века стиле «шинуазри» (дословно — «китайщина»), продолжается по сей день.
Китайский дворец. Зал муз. Фото: ГМЗ «Петергоф»
В период с 2011 по 2014 годы после реставрации были открыты Большая Антикамера, Голубая и Розовая гостиные, Зал муз, Стеклярусный кабинет и Гардеробная. Летом 2015 года гости Ораниенбаума смогли увидеть Переднюю: в XVIII веке именно здесь располагался главный вход во дворец.
В 2016 году стал доступен для посещения Большой зал. Свойственные ему роскошь и торжественность напоминают о том, что в XVIII веке он служил для проведения приемов и парадных обедов, на которых присутствовали иностранные послы и наиболее приближенные к императрице сановники.
В июле 2018 года к 250-летию Китайского дворца было приурочено открытие еще трех интерьеров любимого «домика» Екатерины: Штофной опочивальни, Будуара и Кабинета ее сына, будущего императора Павла I. Впереди — последняя и наиболее сложная с научной и технической точки зрения очередь реставрационных работ на «половине Екатерины», включающей в себя, Китайскую опочивальню, Туалетную, Портретную и Кабинет императрицы. Также будут отреставрированы Штукатурный покой, Малый и Большой Китайский кабинеты, Малая Антикамера, входящие в парадную анфиладу дворца.
Русский музей: реставрация картины Михаила Нестерова «Святая Русь»
Картина «Святая Русь», принадлежащая кисти одного из самых значимых живописцев Серебряного века Михаила Нестерова, после полной реставрации, которую Государственный Русский музей провел при поддержке ПАО «Газпром», представлена публике в октябре текущего года. Теперь картина сможет представлять русское искусство не только в экспозиции Михайловского дворца, но и за его пределами.
«Святая Русь» является несомненным шедевром. Нестеров заранее выделял ее из череды других своих работ. «Этой картиной я хочу подвести итог моих лучших помыслов, лучшей части самого себя», — писал он в 1901 году. Завершенное четыре года спустя полотно вызвало оживленный резонанс: образами его персонажей, святых и богомольцев, восхищался Николай II, а среди критиков был Лев Толстой. Сам живописец, тем не менее, оценивал результат своего труда исключительно высоко. «После такого хоть и на покой, все главное будет сказано», — говорил он.
Картина «Святая Русь». Фото: «Русский музей»
Прошедшие с тех пор сто с лишним лет не пощадили полотно — ему требовалась масштабная реставрация, которая и была произведена специалистами Русского музея. За полгода они устранили хронические проблемы расслоения живописных слоев и деформации холста, обеспечив его оптимальное натяжение на новом подрамнике. Кроме того, с поверхности полотна были удалены поздние наслоения, что позволило раскрыть авторский колорит картины.