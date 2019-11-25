Петербургская Рапсодия

Царское Село, в годы войны оккупированное немцами, подверглось столь сильному разрушению, что полное его восстановление казалось задачей практически невыполнимой.

В марте 2019 года при поддержке ПАО «Газпром» завершились работы в церкви Воскресения Христова Государственного музея-заповедника «Царское Село», архитектурного шедевра XVIII века, построенного по проекту Франческо Растрелли. О том, какое зрелище она представляла собой 75 лет назад, можно судить по воспоминаниям советского офицера Ивана Прохорова.

«Сердце холодело при виде разрушений, причиненных фашистскими варварами, — свидетельствовал он. — Вместо купола была видна лишь обрешетка на стропилах… Зал заполнен разбитыми мотоциклами, канистрами, пол залит мазутом. Паркет из дорогих пород дерева выдран, стекла и рамы разбиты, в зале гуляет ветер. Позолоченные орнаментальные детали и скульптурные фигуры изувечены, полностью разрушен иконостас».

В ходе реставрационных работ, начавшихся в 2015 году, максимально полно воссоздано внутреннее убранство церкви, при этом исторический вид возвращен берлинской лазури, использовавшейся для покраски стен, и позолоте 18-19 веков, которой покрыты элементы декора, в том числе резные фигуры ангелов, цветочные гирлянды и другие сложные детали.

Во всей церкви из 114 подлинных образов после разрушений и разграблений сохранились лишь четыре, большая часть изображений создавалась заново.

Еще одним реставрационным проектом, реализованным в Царском Селе при участии ПАО «Газпром» и Фонда ENGIE (Франция), стало восстановление интерьера Лионского зала Екатерининского дворца, практически полностью утраченного в годы войны: в эвакуации сохранились лишь 25 подлинных предметов уникального мебельного ансамбля, в наше время воссозданного с использованием дворцовых описей и архивных фотографий. Их тщательное изучение позволило точно воспроизвести живописный потолочный плафон, мозаичные панели из лазурита, декор стен и портьер, басонных изделий и аграмантов.

Шелковая ткань для обивки возрожденного Лионского зала, открытого в июне 2019 года, была произведена французскими мастерами на мануфактуре Prelle: ее предшественники в XIX веке являлись поставщиками Русского Императорского двора.



Лионский зал. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Участием в реставрации церкви Воскресения Христова и Лионского зала царскосельская миссия ПАО «Газпром» не исчерпывается. В планах компании — оказание помощи в восстановлении уничтоженных войной интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца, названного так по имени последнего фаворита императрицы Платона Зубова.

Историческая реконструкция покоев Екатерины II, в планировке и декорировании которых принимали участие Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги, является чрезвычайно амбициозной задачей. Специалисты отмечают, что по сложности исполнения она не уступит воссозданию знаменитой Янтарной комнаты.