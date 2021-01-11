Петербургские студенты создали «умную» куртку для экстремальных морозов

Студенты Университета ИТМО и компания Red Fox запустили совместное производство одежды с функцией управляемого электронного подогрева. Она сохраняет тепло на протяжении шести часов даже при крайне низких температурах — до минус 70°C.

Технология основана на нанесении на текстиль специальной пасты из функциональных полимеров — мелкодисперсного графита и углеродных нанотрубок. Как отмечают студенты ИТМО, внедрить электронику в ткани у них получилось в рамках работы над своим стартапом WARMR, который они собираются защищать в качестве диплома в конце обучения в магистратуре.