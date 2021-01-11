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Жизнь планеты

Петербургские студенты создали «умную» куртку для экстремальных морозов

Интерфакс
11 января 2021
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Фото: Университет ИТМО
Она согреет даже в –70°C.

Студенты Университета ИТМО и компания Red Fox запустили совместное производство одежды с функцией управляемого электронного подогрева. Она сохраняет тепло на протяжении шести часов даже при крайне низких температурах — до минус 70°C.

Технология основана на нанесении на текстиль специальной пасты из функциональных полимеров — мелкодисперсного графита и углеродных нанотрубок. Как отмечают студенты ИТМО, внедрить электронику в ткани у них получилось в рамках работы над своим стартапом WARMR, который они собираются защищать в качестве диплома в конце обучения в магистратуре.

«Мы начали именно с курток, потому что это одна из самых необходимых вещей для жителей и исследователей Арктического региона, а также любителей экстремального спорта. Больше не придется надевать под верхнюю одежду 10 свитеров. Куртка будет работать от стандартного Power Bank, который обеспечит непрерывную генерацию тепла до 6 часов без подзарядки. Ее можно стирать, не боясь испортить. «Умная» одежда Red Fox будет функциональной, теплой, легкой и, главное, удобной», — Олавия Сийкки, магистрант факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО.

Ожидается, что в Петербурге появится совместное производство одежды с функцией управляемого электронного подогрева. Помимо курток, штанов и перчаток такую технологию можно будет применять для спальных мешков и ковриков.

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