Петербургские студенты создали «умную» куртку для экстремальных морозов

Студенты Университета ИТМО и компания Red Fox запустили совместное производство одежды с функцией управляемого электронного подогрева. Она сохраняет тепло на протяжении шести часов даже при крайне низких температурах — до минус 70°C.
Технология основана на нанесении на текстиль специальной пасты из функциональных полимеров — мелкодисперсного графита и углеродных нанотрубок. Как отмечают студенты ИТМО, внедрить электронику в ткани у них получилось в рамках работы над своим стартапом WARMR, который они собираются защищать в качестве диплома в конце обучения в магистратуре.
Ожидается, что в Петербурге появится совместное производство одежды с функцией управляемого электронного подогрева. Помимо курток, штанов и перчаток такую технологию можно будет применять для спальных мешков и ковриков.
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