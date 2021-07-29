Петроглифы Карелии включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Карельские петроглифы — одни из самых древних комплексов наскальных рисунков на Земле: им не менее 5-6 тысяч лет. Петроглифы находятся в Карелии в двух местах: на севере, в Беломорском районе, в низовьях реки Выг, в 8 км выше ее впадения в Сорокскую губу Белого моря и на юго-востоке республики — в Пудожском районе, на восточном побережье Онежского озера в 18 км к югу от поселка Шальский.

Открытия новых наскальных изображений продолжаются до сих пор. Последнее открытие неизвестных ранее петроглифов было сделано в 2005 году на реке Выг, во время совместной экспедицией карельских и британских археологов.

Карельские петроглифы стали 31 российским объектом в Списке Всемирного наследия. Предыдущий, 30-й — «Храмы псковской архитектурной школы» — был включен в список в 2019 году.