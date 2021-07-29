Петроглифы Карелии включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Российский объект «Петроглифы Белого моря и Онежского озера» включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение, о котором сообщила министр культуры России Ольга Любимова, было принято на 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в 2021 году в формате онлайн.
Россию на сессии представляли первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Артур Парфенчиков отметил, что Карелия славится своими культурными и природными достопримечательностями и пригласил представителей Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО посетить регион.
Новый объект всемирного наследия состоит из двух компонентов — «Петроглифы Онежского озера» и «Петроглифы Белого моря», которые находятся на расстоянии 300 км друг от друга. Наскальные изображения эпохи неолита — уникальные образцы первобытного творчества, отражающие воззрения и образ жизни древних рыболовов, собирателей, лесных и морских охотников Севера.
Карельские петроглифы — одни из самых древних комплексов наскальных рисунков на Земле: им не менее 5-6 тысяч лет. Петроглифы находятся в Карелии в двух местах: на севере, в Беломорском районе, в низовьях реки Выг, в 8 км выше ее впадения в Сорокскую губу Белого моря и на юго-востоке республики — в Пудожском районе, на восточном побережье Онежского озера в 18 км к югу от поселка Шальский.
Открытия новых наскальных изображений продолжаются до сих пор. Последнее открытие неизвестных ранее петроглифов было сделано в 2005 году на реке Выг, во время совместной экспедицией карельских и британских археологов.
Карельские петроглифы стали 31 российским объектом в Списке Всемирного наследия. Предыдущий, 30-й — «Храмы псковской архитектурной школы» — был включен в список в 2019 году.