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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Петроглифы Карелии включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

National Geographic Россия
29 июля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Это 31-й российский объект в списке.

Российский объект «Петроглифы Белого моря и Онежского озера» включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение, о котором сообщила министр культуры России Ольга Любимова, было принято на 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в 2021 году в формате онлайн.

Россию на сессии представляли первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

«Включение объекта „Петроглифы Онежского озера и Белого моря“ в Список всемирного наследия — большая честь для Российской Федерации. Данный объект является уникальным источником информации о населении данной территории в эпоху неолита. Петроглифы являются одним из важнейших компонентов давних традиций наскального искусства Северной Европы и представляют собой мощный пласт общечеловеческой культуры», — Сергей Обрывалин.

Артур Парфенчиков отметил, что Карелия славится своими культурными и природными достопримечательностями и пригласил представителей Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО посетить регион.

Новый объект всемирного наследия состоит из двух компонентов — «Петроглифы Онежского озера» и «Петроглифы Белого моря», которые находятся на расстоянии 300 км друг от друга. Наскальные изображения эпохи неолита — уникальные образцы первобытного творчества, отражающие воззрения и образ жизни древних рыболовов, собирателей, лесных и морских охотников Севера.

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Карельские петроглифы — одни из самых древних комплексов наскальных рисунков на Земле: им не менее 5-6 тысяч лет. Петроглифы находятся в Карелии в двух местах: на севере, в Беломорском районе, в низовьях реки Выг, в 8 км выше ее впадения в Сорокскую губу Белого моря и на юго-востоке республики — в Пудожском районе, на восточном побережье Онежского озера в 18 км к югу от поселка Шальский.

Открытия новых наскальных изображений продолжаются до сих пор. Последнее открытие неизвестных ранее петроглифов было сделано в 2005 году на реке Выг, во время совместной экспедицией карельских и британских археологов.

Карельские петроглифы стали 31 российским объектом в Списке Всемирного наследия. Предыдущий, 30-й — «Храмы псковской архитектурной школы» — был включен в список в 2019 году.

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