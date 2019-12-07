Питаем интерес: гастромаршрут по Гамбургу

МЕСТА

Санкт-Паули

Вольный город действительно склонен к вольностям: ночная жизнь Репербана славится далеко за пределами Гамбурга. Но Санкт-Паули — не только квартал красных фонарей и родина футбольного клуба: это витрина гастротрендов, главная точка стритфуда. Каждую среду на площади Шпильбуденплатц разворачивается ночной рынок: можно поужинать после работы, выпить с друзьями под живую музыку и купить продуктов домой. А по четвергам сюда приезжают десятки фудтраков. Оценить их эксперименты можно за общим стометровым столом – в окружении секс-шопов, клубов и варьете.

Рыбный рынок

«Рыночный кричальщик» – главная профессия на предрассветном воскресном рынке на берегу Эльбы. Продавцы жонглируют, набивают полные корзины с криками «Bananen für die Damen» — разухабистый прусский юмор обезоруживает, и вот ты уже спустил все наличные. Рыбы тут, кстати, минимум, зато остального навалом. В старинном павильоне гремит рок-концерт, кричат чайки, из-за филармонии встаёт солнце — город просыпается. Многие доходят сюда из Санкт-Паули – завтракать бутербродом с селёдкой и встречать рассвет.



(Иземаркт – крупнейший еженедельный рынок Европы)

Рестораны и бары в Шанце

Район Штерншанце (или просто Шанце) — вечерняя альтернатива для тех, кто красным фонарям предпочитает винтаж, местный крафт и артхаус под открытым небом. Атмосферные местечки вокруг недавних сквотов в театре Rote Flora соседствуют с модными ресторанами вроде Bullerei в здании крупнейшей скотобойни Северной Европы, проекта известного телешефа Тима Мельцера. А рядом — бутики хипстерского квартала Каролиненфиртель.

Oberhafen-Kantine

Легендарный кривой домик в промзоне построен в стиле кирпичного экспрессионизма. Его хозяйка 72 года кормила в порту голодных мужчин-докеров домашней едой. Aalsuppe (вечный вопрос: из угря Aal или из всего подряд all?), ганзейский Labskaus (фарш из картошки и солонины с глазуньей, свёклой и рольмопсом) — тут до сих пор всё готовят по-старинному, вручную. И угощаются по-простому – за грубоватыми столами и восседая на обтянутых кожей лавках. Но никаких жидких супов: дом и правда кривой!