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#ПланетаИлиПластик

Биоморфная инсталляция из скотча «Оклеим Москву» в музее «Гараж»

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30 сентября 2019
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Numen / For Use. Клейкая лента — Де-Мойн. 2017–2018
Фото: Предоставлено художниками
Музей современного искусства «Гараж» представляет на своей площадке новый проект выставки «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100».

С середины сентября часть Атриума Музея займет новый проект выставки «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» — масштабная биоморфная инсталляция группы Numen/For Use, созданная из целлюлозного скотча. Архитектура этой полупрозрачной ризоматической конструкции подсказана природными структурами и позволяет посетителям перемещаться внутри пространства, напоминающего щупальца или коконы. Numen/For Use создают подобные инсталляции по всему миру; «Оклеим Москву» будет сделана из 900 квадратных метров биоразлагаемой ленты, нового материала, который был разработан немецкой компанией Compostella в сотрудничестве с художниками.

«Оклеим Москву» — это своего рода модель современного мира с его внутренними связями и горизонтальным — а не вертикальным — ветвлением. С другой стороны, эта многослойная самонапряженная конструкция — воплощение Другого — биоморфный, органический мир с мягкими стенами и нестабильным основанием, среда, дающая ощущение неопределенности. В этом непривычном пространстве кто-то почувствует себя неуверенно и отнесется к новому опыту скептически. Для кого-то этот опыт сравним с возвращением в детство: само пространство, как будто созданное для того, чтобы по нему кататься и ползать на четвереньках, подталкивает к игре и беспечности.

Выставка продлится с 1 октября до 1 декабря 2019 года. Детали ищите на сайте музея.

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#ПланетаИлиПластик
Биоморфная инсталляция из скотча «Оклеим Москву» в музее «Гараж»
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