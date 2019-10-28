Будущее под колесами: дорога из переработанного пластика

Власти Лос-Анджелеса сотрудничают со стартапом TechniSoil Industrial, чтобы восстановить одну из дорог в центре города. Она будет сделана из смеси переработанного пластика и старого асфальта.

Когда дорога требует ремонта, рабочие обычно разбивают верхний слой асфальта, вывозят его, а затем заливают новый, который обычно представляет собой смесь липкого битума, кусков камней, песка и гравия.

TechniSoil пошли другим путем: в качестве связующего вещества берется переработанный полиэтилентерефталат – материал, часто используемый для изготовления пластиковых бутылок. Старый асфальт при этом не выбрасывается, а измельчается специальной машиной и смешивается с жидким пластиком непосредственно на месте, что уменьшает транспортные расходы.

«Новые синтетические вяжущие материалы преобразуют глобальный рынок дорожного строительства и ремонта дорог. Они позволят создавать трассы из на 100% переработанных материалов», – говорит президент TechniSoil Industrial Шон Уивер.

Компания утверждает, что ее дороги будут в 8-13 раз долговечнее обычных именно благодаря пластику.