Человек и пластик: как нам жить вместе

Трудно вот так сразу сказать, что общего у зубной щетки, шины, сигареты и ботинка.
Но, призадумавшись, вы быстро найдете ответ на вопрос: в составе большинства повседневных предметов есть (в том или ином объеме) волшебный ингредиент – пластик. И это весьма серьезная угроза нашей планете: во-первых, многие виды пластика невозможно переработать; во-вторых, во многих уголках нашей планеты переработка, сжигание или транспортировка отходов – что-то из области фантастики. Чаще всего, послужив человеку совсем недолго, изделия из пластика становятся мусором, который, в отличие от самих изделий, способен существовать сотни и сотни лет.
Типичная судьба такого мусора: он попадает в реки и затем в моря, дробится на крохотные частицы (этот вид отходов называют микропластиком), им поневоле питаются морские животные всех видов. К тому же микропластик, смешиваясь с морской солью, попадает к нам на стол, и еще непонятно, какое влияние это на нас окажет. Ну а самые мелкие частицы пластика – нанопластик – мы вдыхаем. Ученые недавно обнаружили эти частицы на отдаленных горных вершинах и даже в Арктике: их заносит туда ветром, они смешиваются с дождем и снегом.
1 миллиард зубных щеток отправится на свалки в этом году в одних только США. Уже есть альтернативные варианты, но пока пластиковыми щетками пользуются чаще всего.
Людям все сложнее использовать этот материал так, чтобы он не наносил вреда окружающей среде. Уже полвека защитники природы твердят: необходимы сокращение производства, повторное использование и утилизация. Однако компании, выпускающие пластиковые изделия и упаковку, не спешат сокращать производство и повторно использовать плас-тик. Впрочем, утилизация уже не считается панацеей: это сложный и дорогой процесс. Пластиковое загрязнение стало острой проблемой мирового масштаба, и люди начинают это осознавать.
Возможно, скоро нас ждут большие перемены. Производители ищут возможности сократить использование пластика или вовсе отказаться от него. Однако наша задача – не демонизировать вещи, которые были созданы для нашего удобства, а найти способ использовать их так, чтобы никто не страдал. И тут нужен индивидуальный подход, ведь у каждого предмета своя история. Мы расскажем некоторые из них и предложим пути решения проблемы.
Одноразовая посуда
Пластиковые столовые приборы есть везде. Каждый год миллиарды соломинок для питья, вилок, ножей и ложек попадают в мусорные баки. Одноразовая посуда, как и любой другой вид пластика, в природе может разлагаться веками. Этого времени с лихвой хватает, чтобы горы пластика оказались в море. Одноразовая посуда, сделанная главным образом из полистирола, считается смертельно опасной для морских черепах, птиц и млекопитающих.
Пластиковые столовые приборы появились во времена Второй мировой вой-ны. Считалось, что такую посуду можно использовать повторно, как и металлическую. Пластик дешевле, поэтому, когда после войны люди стали менее бережливыми, пластиковые приборы начали выбрасывать после первого же применения. Сейчас в мире начинают производить посуду из альтернативных материалов – из древесины или бамбука. В Европе стремительно возвращается довоенная мода приносить столовые приборы с собой. Во Франции с 2020 года вводится запрет на пластиковую посуду.
Чем можно помочь:
1. Носите с собой обычные приборы.
2. Если нужно использовать одноразовые приборы, покупайте биоразлагаемые.
3. Отдавайте предпочтение заведениям, где не подают пластиковых приборов.
Зубные щетки
Без пластика немыслимы и зубные щетки. Ручки обычно изготовлены из полиэтилена или полипропилена, а щетина – из нейлона. Поскольку пластик очень медленно разлагается, почти каждая зубная щетка, выпущенная с начала 1930-х годов, все еще существует где-то в природе – в качестве мусора.
Чистка зубов – привычка древняя и общечеловеческая. Археологи находили «зубные палочки» в гробницах египетских фараонов. По всей Азии и Ближнему Востоку люди разжевывали палочки, а потом чистили зубы размягченной древесиной. В конце XV века в Китае изобрели простое приспособление: костяная или деревянная ручка с короткой густой щетиной, срезанной с шеи свиньи. В таком виде зубные щетки просуществовали не одну сотню лет. В Новом Свете американские солдаты популяризировали уход за зубами среди простого населения. Для самих солдат приемлемое состояние зубов было жизненной необходимостью: во время Гражданской войны им приходилось зубами сдирать плотную бумажную обертку с пуль, да и вообще человек с плохими зубами просто не смог бы съесть сухой паек. Историк Алисса Пикар пишет: «Существовал критерий отбора «в солдаты»: во рту должно было быть хотя бы шесть зубов, чтобы жевать».
Если бы только здоровые зубы не давались нам ценой гор неразлагающегося мусора! «Я люблю спрашивать у людей, что они берут в руки сразу после пробуждения. Чаще всего говорят, что зубную щетку», – делится наблюдением Кахи Пакарро, основатель организации Sustainable Coastlines Hawaii (Экологически безопасные берега Гавайев»). Ему довелось собрать немало щеток на гавайских пляжах. Некоторые дизайнеры уже используют натуральные материалы: ручки делают из металла или бамбука, головка с щетиной может быть съемной, а самих щетинок может быть больше, чтобы щетка служила дольше.
По итогам исследования в 2003 году зубные щетки признаны жизненно необходимым предметом и оценены выше машин и мобильных телефонов.
Чем можно помочь:
1. Попробуйте бамбуковую щетку. Когда она придет в негодность, удалите пластиковую щетину и отправьте ручку в компост.
2. Выбирайте щетки со сменной головкой.
3. Не берите в самолете или поезде пластиковую щетку – возите ее с собой.
Бутылки
В отличие от других пластиковых предметов, бутылки для напитков стали популярны очень быстро. В 1960-е годы люди покупали напитки в стеклянной и алюминиевой таре. Полиэтилентерефталат, или ПЭТ, изменил все. Он был достаточно легким, чтобы резко сократить затраты на транспортировку, и достаточно прочным, чтобы газировка не выветривалась. В конце 1970-х в Америку из Европы пришла мода на бутилированную воду. И хотя такая вода стоит в 10 тысяч раз дороже, чем обычная, из-под крана, в 2016 году по продажам она обогнала газировку. Сегодня каждую минуту в мире покупают миллион напитков в пластиковых бутылках.
ПЭТ можно перерабатывать, но далеко не все это делают. В 2016 году менее половины купленных во всем мире бутылок отправили в переработку. В США подсчитали: в составе новых бутылок из ПЭТ переработанных материалов лишь 7%. И владельцы предприятий выступали против того, чтобы возмещать покупателям стоимость тары, сдаваемой на переработку. Впрочем, во многих странах вскоре планируют запретить производство пластиковых бутылок. В обиход возвращаются питьевые фонтанчики: только в Лондоне планируют соорудить сотню таких. Идут поиски способов повторно использовать бутылочный пластик (например, при производстве картриджей с чернилами и одежды). Из более экзотических примеров: в Новой Шотландии (Канада) построили дом с тремя спальнями – из 600 тысяч бутылок.
1 миллион пластиковых бутылок ежеминутно покупают люди по всему миру. Перерабатывают – малую часть из них.
Чем можно помочь:
1. Носите с собой многоразовую бутылку.
2. Пейте напитки из алюминиевых банок.
3. Отправляйте пластиковые бутылки на переработку.
Обувь
В 2018 году в мире изготовили более 24 миллиардов пар обуви. Пластик стали использовать в производстве обуви в 1950-х. Большинство кроссовок частично сделаны из пластика: от мягкой пенной подошвы до отделки из полиэстера. «Шпильки» тоже стали популярны благодаря пластику.
При изготовлении одной пары материалы собираются, сшиваются и склеиваются разными способами, поэтому обувь невозможно переработать. Человеку она служит очень непродолжительное время, а вот на свалках и в океанах может существовать десятилетиями. Пластик сделал нашу обувь легче, быстрее, дешевле, удобнее и надежнее. (Благодаря этому материалу обрел небывалую популярность любительский бег.) Сократить «обувной парк» будет непросто. Некоторые компании уже делают ботинки из переработанного пластика или натуральных материалов (вроде бамбука или дерева). Кожа – тоже натуральный материал, но некоторые потребители выступают категорически против любых продуктов животного происхождения.
24,2 миллиарда пар обуви были изготовлены за 2018 год. Обувь трудно переработать, потому что для ее производства используется несколько видов пластика и других материалов, которые формуются и склеиваются вместе.
Чем можно помочь:
1. Старайтесь чинить обувь, а не выбрасывать ее.
2. Покупайте меньше.
3. Старую пару лучше пожертвовать малоимущим, чем выкидывать.
Сигареты
Ежегодно по всему миру продаются триллионы сигарет, но лишь треть окурков оказывается в урнах: остальные две трети курильщики выбрасывают на улицы и в водоемы. Так окурки со временем попадают в море, где начинают выделять никотин и смолы. Усугубляется ситуация тем, что фильтры современных сигарет делают из ацетата целлюлозы, в состав которой входят пластиковые волокна, – в итоге, на пляжах окурки становятся главным источником пластика. В океане все это распадается на микропластик. Однако зачастую окурки не успевают разложиться: животные путают их с добычей и съедают. «Плавающие в океане окурки напоминают кусочки еды», – напоминает Синди Зипф, директор некоммерческой организации Clean Ocean Action («За чистый океан»).
В 1950-е годы производители придумали фильтры, утверждая, что это изобретение впитает канцерогены из дыма. Однако наличие фильтров не снизило смертность от рака легких. Возможно, никакой пользы они вообще не приносят. А мусора становится больше.
А в последние годы пляжи начали страдать от новейших технологий – одноразовых электронных сигарет.
Три триллиона окурков: столько человечество бездумно выбрасывает где попало каждый год. Фильтры не снижают смертность, но загрязняют природу.
Чем можно помочь:
1. Утилизируйте окурки правильно.
2. Не приобретайте сигареты с фильтром, в конце концов, делайте самокрутки.
3. Откажитесь от электронных сигарет.
Шины
Многие из нас используют их каждый день, но мало кто осознает, что шины способствуют загрязнению планеты пластиком. За счет трения они оставляют на дорожном полотне кусочки синтетической резины, которая, как и другие виды пластика, изготавливается из полимера, полученного на основе нефти. После дождя смытый с дороги пластик попадает в реки. По подсчетам ученых, 28 процентов микропластика в океане могут быть частицами шин.
Когда-то давно резину делали только из сока каучуковых деревьев. Но число машин росло стремительно, и миру понадобилось больше резины, чем могла дать природа. В 1909 году немецкий химик Фриц Хофманн изобрел первую синтетическую резину для коммерческого использования. Вскоре из нее стали делать и шины. К 1931 году компания DuPont наладила промышленное производство синтетической резины.
Современные радиальные шины не менялись много лет, однако в последнее время производители начали искать более безопасные материалы для их изготовления. Исследователи из Университета Миннесоты, например, недавно нашли способ делать главный ингредиент синтетической резины из углеродно-нейтральных материалов: древесины, травы и кукурузы.
А еще в прошлом году компания Goodyear представила новую модель шин Oxygene, сделанных из переработанной резины. Сбоку (там, где диск) у них растет мох, который, поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. Предполагается, что использование шин Oxygene в городе с 2,5 миллионов автомобилей позволит вырабатывать около 3000 тонн кислорода и поглощать более 4000 тонн углекислого газа в год. Но пока никто не придумал способа сделать так, чтобы с шин не сыпался микропластик. Можно попробовать поэкспериментировать с дорожным покрытием: сделать его менее шершавым. Можно сделать так, чтобы сточные воды с содержанием микропластика не попадали в океан. Проблему обнаружили недавно, так что поиск решений только начинается.
Чем можно помочь:
1. Поочередно пользуйтесь автомобилем или подвозите друг друга: так вы сократите количество личных поездок.
2. При замене шин убедитесь, что старые отправились на переработку.
3. Пользуйтесь общественным транспортом.
Тампоны
Пластик проник в самые интимные сферы современной жизни. Взять, к примеру, менструации. У большинства женщин месячные идут в течение 40 лет. За жизнь одна женщина использует 10 тысяч тампонов или прокладок. Большинство тампонов упакованы в пластик, вставлены в пластиковые аппликаторы, а многие к тому же обернуты тонкой пластиковой пленкой. Прокладки содержат еще больше пластика: от основы с защитой от протечки до синтетических компонентов, собственно и впитывающих кровь.
Но так было не всегда. Существуют сведения о том, что тампоны делали с незапамятных времен, только материалы использовали натуральные: траву, бумагу, хлопок или шерсть. Первые коммерчески успешные прокладки от бренда Kotex вышли на рынок в 1921 году. Компания Kimberly-Clark изготавливала их из крепированной бумаги. (Этот впитывающий материал из древесной целлюлозы придумали во времена Первой мировой, тогда его использовали для изготовления бинтов.) Через 15 лет на рынке появились первые современные тампоны. Их дизайн не менялся до тех пор, пока не случилась пластиковая революция.
«В 1960-е наука о материалах переживала бум, – рассказывает историк Шарра Вострал. – Химики и производители пытались придумать новое применение изобретенным суперабсорбентам». В Европе тампоны обернуты в пластик и имеют в составе полиэстеровую нить. А вот аппликаторы европейки, в отличие от американок, используют намного реже.
10 тысяч тампонов или прокладок, изготовленных с применением пластика, использует и выкидывает женщина за жизнь. Аппликаторы для тампонов обычно сделаны из пластика.
Чем можно помочь:
1. Перейдите на многоразовые менструальные чаши и прокладки.
2. Выбирайте тампоны без аппликаторов.
3. Попробуйте использовать специальное белье.
Пищевая пленка
Гладкую прозрачную пленку, в которую мы так часто заворачиваем продукты, изобрели совершенно случайно. В 1930-е годы в одной химической лаборатории ученые совершили открытие: заметили пленку, упрямо оседавшую на дне дистилляционной колбы. К 1940-м годам материал стали использовать для изготовления сидений в метро и чехлов на автомобильные кресла. Сегодня магазины и потребители по всему миру используют водонепроницаемую – дешевую и легкую – пластиковую пленку для защиты еды. Пленка одноразовая: после использования ее обычно тут же выбрасывают.
Только американцы ежегодно изводят миллионы рулонов такой пленки. С другой стороны, использование пленки помогает сократить пищевые отходы, а ведь эта проблема в наши дни стоит так же остро, как и проблема пластикового загрязнения.
Изначально в лаборатории американской химической компании Dow Chemical Company открыли поливинилиденхлорид (ПВДХ), которому позже дали название «саран». Другие виды пленки изготавливались из поливинилхлорида (ПВХ). При сжигании эти добавки выделяют очень токсичные, вредные для экологии продукты, поэтому многие компании давно перешли на упаковку из полиэтилена.
Переработка пластиковой пленки – трудный и весьма дорогостоящий процесс. Попадая в океаны, пленка распадается на микропластик, который потом загрязняется микробами и металлосодержащими соединениями.
Миллионы рулонов пищевой пленки ежегодно расходуются в мире. Обычно пленка используется однократно, а потом выбрасывается. Переработать ее трудно.
Чем можно помочь:
1. Замените пластиковую пленку на многоразовые восковые салфетки.
2. Храните недоеденную пищу в стеклянных контейнерах.
3. Не покупайте еду, упакованную в пластик.
National Geographic выступает за сокращение пластикового загрязнения. Узнайте больше о нашей некоммерческой деятельности на сайте natgeo.org/plastics. Эта статья – часть нашего многолетнего проекта «Планета или Пластик?», призванного рассказать миру о глобальном кризисе – кризисе пластикового мусора. Узнайте, как лично вы можете повлиять на будущее планеты, и придерживайтесь выбранных принципов.
Узнайте больше о пластиковых изделиях в статьях и видео на сайте natgeo.com/plastic.