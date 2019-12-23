Человек и пластик: как нам жить вместе

Трудно вот так сразу сказать, что общего у зубной щетки, шины, сигареты и ботинка.

Но, призадумавшись, вы быстро найдете ответ на вопрос: в составе большинства повседневных предметов есть (в том или ином объеме) волшебный ингредиент – пластик. И это весьма серьезная угроза нашей планете: во-первых, многие виды пластика невозможно переработать; во-вторых, во многих уголках нашей планеты переработка, сжигание или транспортировка отходов – что-то из области фантастики. Чаще всего, послужив человеку совсем недолго, изделия из пластика становятся мусором, который, в отличие от самих изделий, способен существовать сотни и сотни лет.

Типичная судьба такого мусора: он попадает в реки и затем в моря, дробится на крохотные частицы (этот вид отходов называют микропластиком), им поневоле питаются морские животные всех видов. К тому же микропластик, смешиваясь с морской солью, попадает к нам на стол, и еще непонятно, какое влияние это на нас окажет. Ну а самые мелкие частицы пластика – нанопластик – мы вдыхаем. Ученые недавно обнаружили эти частицы на отдаленных горных вершинах и даже в Арктике: их заносит туда ветром, они смешиваются с дождем и снегом.