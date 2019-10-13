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#ПланетаИлиПластик

Что приносит прибой: арт-проект из пластика

13 октября 2019
STOCK_MJ8777_Barry Rosenthal Sea Life.jpg
Неиссякаемый поток океанского мусора стал источником материалов для необычного арт-проекта.

В любом месте на прибрежной полосе вдоль моря вам гарантированы песок, вода, морской бриз... и пластик. В нью-йоркском парке Флойд Беннет-Филд в Бруклине, где Барри Розенталь собирает материалы для своих композиций, мусор скапливается и лежит слоями, как земля на месте археологических раскопок.

STOCK_MJ8777_2015 Barry Rosenthal The Choking Point.jpg
У этих объектов мало общего за исключением того, что все они белого цвета, но разных оттенков, и все они под действием морских волн, палящего солнца, песка и соли разрушаются очень медленно.

Пластик определенно станет главным артефактом нашей эпохи, особенно в океанах. Здесь уже накопилось более 5 триллионов фрагментов пластика, и с каждым годом его становится больше приблизительно на девять тонн.

Розенталь давно заметил, что бутылки, игрушки и упаковки от продуктов приходят в негодность, но никогда не исчезают. Из выброшенного океаном мусора он начал создавать инсталляции и фотографировать их, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения морей. Фрагменты для каждой инсталляции объединены по цвету, форме или назначению. Например, та, что представлена внизу, состоит из емкостей для моторного масла.

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Фото: Барри Розенталь

У проекта, имевшего вначале лишь эстетическую функцию, появилась еще одна цель: повысить уровень осведомленности о загрязнении окружающей среды. Сейчас Барри путешествует, рассказывая о загрязнении океанов и о том, что можно сделать, чтобы их очистить. А еще – не устает повторять, как важно переосмыслить наш подход к потреблению.

STOCK_MJ8777_2012Barry Rosenthal Blue Ocean.jpg
Барри Розенталь создает эти композиции, чтобы показать, насколько далеко зашло загрязнение океана. Он хранит мусор в своей студии месяцами – и даже годами, – чтобы накопить достаточно фрагментов одного цвета.
STOCK_MJ8777_2012Barry Rosenthal Green Containers.jpg
Барри Розенталь создает эти композиции, чтобы показать, насколько далеко зашло загрязнение океана. Он хранит мусор в своей студии месяцами – и даже годами, – чтобы накопить достаточно фрагментов одного цвета
STOCK_MJ8777_2012Barry Rosenthal Clear Plastic Cups.jpg
Сегодня производится масса одноразовых пластиковых столовых приборов и посуды. Однако надо понимать, что они никуда не исчезают: ученые полагают, что некоторые из них будут существовать вечно.
STOCK_MJ8777_2012Barry Rosenthal Forks Spoons Knives.jpg
Сегодня производится масса одноразовых пластиковых столовых приборов и посуды. Однако надо понимать, что они никуда не исчезают: ученые полагают, что некоторые из них будут существовать вечно.

«Нам нужно коренным образом изменить систему упаковки товаров, – считает Розенталь. – Одних запретов на пластиковые пакеты и соломинки недостаточно».

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Розенталь создал этот квадрат из ручек, карандашей и маркеров. Множество письменных принадлежностей он находит на побережье Атлантического океана в Нью-Йорке, большинство – в непригодном для использования состоянии.

Узнайте больше о пластиковых отходах и о том, как сократить их объемы, на natgeo.com/plasticpledge.