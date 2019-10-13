Что приносит прибой: арт-проект из пластика

В любом месте на прибрежной полосе вдоль моря вам гарантированы песок, вода, морской бриз... и пластик. В нью-йоркском парке Флойд Беннет-Филд в Бруклине, где Барри Розенталь собирает материалы для своих композиций, мусор скапливается и лежит слоями, как земля на месте археологических раскопок.
Пластик определенно станет главным артефактом нашей эпохи, особенно в океанах. Здесь уже накопилось более 5 триллионов фрагментов пластика, и с каждым годом его становится больше приблизительно на девять тонн.
Розенталь давно заметил, что бутылки, игрушки и упаковки от продуктов приходят в негодность, но никогда не исчезают. Из выброшенного океаном мусора он начал создавать инсталляции и фотографировать их, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения морей. Фрагменты для каждой инсталляции объединены по цвету, форме или назначению. Например, та, что представлена внизу, состоит из емкостей для моторного масла.
У проекта, имевшего вначале лишь эстетическую функцию, появилась еще одна цель: повысить уровень осведомленности о загрязнении окружающей среды. Сейчас Барри путешествует, рассказывая о загрязнении океанов и о том, что можно сделать, чтобы их очистить. А еще – не устает повторять, как важно переосмыслить наш подход к потреблению.
«Нам нужно коренным образом изменить систему упаковки товаров, – считает Розенталь. – Одних запретов на пластиковые пакеты и соломинки недостаточно».
Узнайте больше о пластиковых отходах и о том, как сократить их объемы, на natgeo.com/plasticpledge.