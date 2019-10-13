Что приносит прибой: арт-проект из пластика

Пластик определенно станет главным артефактом нашей эпохи, особенно в океанах. Здесь уже накопилось более 5 триллионов фрагментов пластика, и с каждым годом его становится больше приблизительно на девять тонн.

Розенталь давно заметил, что бутылки, игрушки и упаковки от продуктов приходят в негодность, но никогда не исчезают. Из выброшенного океаном мусора он начал создавать инсталляции и фотографировать их, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения морей. Фрагменты для каждой инсталляции объединены по цвету, форме или назначению. Например, та, что представлена внизу, состоит из емкостей для моторного масла.