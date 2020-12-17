Гуляем по Москве с пользой: 5 маршрутов для добрых дел

В 2016 году экоактивисты и волонтеры, помогающие детям-сиротам, объединились, чтобы вместе менять мир. Так появился проект «Добрые крышечки». Его организаторы нашли способ, как превращать пластиковые крышки от бутылок в инвалидные коляски, ходунки, вертикализаторы, электроциклы и другие дорогостоящие средства реабилитации для детей с особенностями развития.
Как это работает? Люди сдают в пункты приема пластиковые крышки, их отправляют крупными партиями на завод по переработке пластика. Там крышки взвешивают, а потом переводят денежные средства на счет фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». За четыре года удалось собрать 290 тонн крышек на сумму более 7,8 млн рублей и помочь 40 детям.
Для участия в акции нужно лишь завести пятилитровую бутылку из-под воды. Наполняете ее крышками, а потом относите в пункт приема. Не переживайте, наполненная бутылка весит всего один килограмм. Она легко поместится в рюкзак или сумку-шоппер. Отнести такую бутылку можно в ближайший к дому пункт приема, но все мы уже засиделись на карантине. Вместе с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» предлагаем вам совместить заботу о природе и помощь детям с приятной прогулкой. Мы выбрали пять пунктов приема, расположенных рядом с красивыми или необычными местами.
Подпольная типография 1905-1906 гг.
Трехэтажный дом на Лесной много лет сбивал с толку прохожих. Под вывеской «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе» была расположена нелегальная типография, где в годы Первой российской революции выпускали газету «Рабочий» и листовки.
Музей на этом месте был открыт в 1924 году. Посетители могут увидеть в подвале воссозданные интерьеры магазина и типографии, а также узнать о жизни и быте московских горожан в начале прошлого века. Сейчас этот музей, как и все другие, закрыт. Но можно пойти и посмотреть на ту самую вывеску, благодаря которой подполье так и не было обнаружено официальными властями. Найти ее можно по адресу: ул. Лесная, д. 55.
Пункт приема «Добрых крышечек»: ул. Фадеева, д. 6
Музей-усадьба «Кусково»
Бывшее имение графов Шереметевых — идеальное место для тех, кто истосковался по заграничным поездкам. Жители Санкт-Петербурга едут в Петергоф, а у москвичей есть свой «Версаль» — усадьба Кусково. Побывать там стоит ради архитектуры XVIII века: дворец с розовым фасадом, Итальянский домик, напоминающий виллу эпохи Ренессанса, и словно пряничный Голландский домик. Зимой здесь по-своему красиво. Под снегом павильоны усадьбы выглядят сказочно, а парк с высокими деревьями похож на таинственный лес. Советуем захватить на прогулку какую-нибудь выпечку с персиковой начинкой. Дело в том, что раньше в оранжерее усадьбы выращивали разные фрукты, в том числе персики, и говорят, будто Петр Шереметев любил удивить Екатерину II, отправив ей зимой корзинку с этими фруктами из своего сада. Сейчас спелые персики в Москве не так легко найти, так что подойдут и те, что в начинке.
Пункт приема «Добрых крышечек»: 3-я Музейная улица, 40, с. 1 (экошкола «Кусково»)
Поселок художников «Сокол»
«Соловьи здесь поют даже днем. Солнце им не мешает. Подбирая место для гнезд, они прыгают с ветки на ветку и, вероятно, догадываются, что сирень здесь — китайская, клен — канадский. Уникальный жасмин привезен из Палестины, а мак — дитя Заполярья», — с такой зарисовки начинался очерк телепередачи «Клуб кинопутешествий» о московском поселке художников «Сокол». На карте столицы он появился в 1923 году. В то время набирала популярность идея городов-садов, малых центров вокруг мегаполисов. В России поселок «Сокол» стал первым и единственным ее воплощением. Над его проектированием работали известные русские архитекторы. Среди них — Алексей Щусев, по проектам которого, например, были построены мавзолей Ленина и дом архитекторов на Ростовской набережной.
Дома в поселке «Сокол» очень разные. Некоторые больше похожи на сторожевые башни, другие — на вологодские избы. Изначально названия улиц в поселке были самыми простыми: Большая, Школьная, Центральная. Но в 1928 году их переименовали в память о великих русских художниках: Верещагине, Левитане, Врубеле, Сурикове, Поленове. Отсюда появилось и второе название — поселок художников.
В 1935 году произошла авиакатастрофа: в небе над поселком самолет «Максим Горький» столкнулся с истребителем. Все находившиеся на борту погибли, но из жителей никто не пострадал. Обломок «Максима Горького» сейчас хранится в музее поселка. Там же можно посмотреть старинные фотографии этих мест и узнать об известных жителях «Сокола».
Пункт приема «Добрых крышечек»: Ленинградский проспект, дом 80, корпус 25
Экоцентр «Царская пасека»
Измайловский парк — отличное место для активного зимнего отдыха. На его огромной территории можно кататься лыжах, здесь же есть и большой каток — 8 тысяч квадратных метров натурального льда. В общем, есть где разгуляться. Все масштабное очень часто ассоциируется с царским, и в случае Измайловского парка это действительно так. В XVII веке по указу Алексея Михайловича здесь были разбиты сады и разные терема с гульбищами. Благодаря царю на территории парка появилась и пасека. По дороге от Красного пруда к Лебедянскому можно увидеть спрятавшийся среди деревьев резной деревянный терем. Здесь сегодня находится экоцентр «Царская пасека». Посетителей знакомят с основами ботаники и пчеловодства, для детей по выходным ведут орнитологический кружок «Пернатые» и проводят занятия, где учат беречь окружающий мир.
Пункт приема «Добрых крышечек»: пос. Измайловская пасека, д. 1, метро «Измайловская»
Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»
На огромной территории музея-заповедника расположились усадьбы, парки, пруды. Фанатам Достоевского стоит побывать в усадьбе «Люблино». Когда-то на берегу искусственного пруда находились дачи, которые сдавали внаем. В одной из них некоторые время жил и работал Федор Михайлович.
В другой части природной территории «Кузьминки-Люблино» расположился музей русской усадебной культуры и усадьба Деда Мороза. Взрослым тоже в этом году не помешает немного волшебства, так что можете сходить в гости к доброму волшебнику, даже если у вас нет детей.
Пункт приема «Добрых крышечек»: Природные территории «Кузьминки-Люблино», ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1
Узнать подробнее об акции «Добрые крышечки» можно на сайте фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».