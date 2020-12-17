Гуляем по Москве с пользой: 5 маршрутов для добрых дел

В 2016 году экоактивисты и волонтеры, помогающие детям-сиротам, объединились, чтобы вместе менять мир. Так появился проект «Добрые крышечки». Его организаторы нашли способ, как превращать пластиковые крышки от бутылок в инвалидные коляски, ходунки, вертикализаторы, электроциклы и другие дорогостоящие средства реабилитации для детей с особенностями развития.

Как это работает? Люди сдают в пункты приема пластиковые крышки, их отправляют крупными партиями на завод по переработке пластика. Там крышки взвешивают, а потом переводят денежные средства на счет фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». За четыре года удалось собрать 290 тонн крышек на сумму более 7,8 млн рублей и помочь 40 детям.

Для участия в акции нужно лишь завести пятилитровую бутылку из-под воды. Наполняете ее крышками, а потом относите в пункт приема. Не переживайте, наполненная бутылка весит всего один килограмм. Она легко поместится в рюкзак или сумку-шоппер. Отнести такую бутылку можно в ближайший к дому пункт приема, но все мы уже засиделись на карантине. Вместе с фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» предлагаем вам совместить заботу о природе и помощь детям с приятной прогулкой. Мы выбрали пять пунктов приема, расположенных рядом с красивыми или необычными местами.