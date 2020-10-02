Нейросеть научили сортировать пластик

В Новосибирской области нет централизованного раздельного сбора мусора, встречаются только контейнеры частных компаний, но зачастую в них попадают даже органические отходы. «В основном наша лаборатория занимается исследованиями потоков жидкости и газа с применением оптических методов в разных конфигурациях, а также современных алгоритмов обработки данных и изображений. Несколько лет назад стало очень популярно использовать машинное обучение и нейросети. Мы поняли, что с их помощью можно анализировать, например, распределение интенсивности свечения пламени для определения режимов горения, поля скорости или изображения объектов, таких как мусор. С этой точки зрения инструментарий достаточно универсален, его можно применять в различных задачах», — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории физических основ энергетических технологий ИТ СО РАН Леонид Михайлович Чикишев.

По заказу группы компаний «Тайгер-Сибирь», занимающейся раздельным сбором ТКО (стекла, алюминия, ПЭТ), ученые собрали экспериментальный образец сортировщика пластика. Партнер заинтересован в снижении влияния человеческого фактора, потому что сегодня сортировка производится вручную. Работает установка так: по ленте циркулируют отходы, а робот с пневматическим захватом, исходя из того, что определяет система на основе изображений с камер, берет и складывает нужный тип мусора в отдельные емкости.

Для того чтобы обучить систему, содержимое баков для пластика и стекла прогоняли на конвейере установки и формировали базу данных.

«Потребовалось много данных. Речь идет о десятках тысяч изображений. Наш алгоритм может распознавать различные отходы: пластик бытовой и от автомобильных масел, банки и так далее. Следующий этап — взаимодействие системы распознавания с управляющими и исполнительными механизмами. В нашем случае это дельта-робот (робот, состоящий из трех рычагов, прикрепленных посредством карданных шарниров к основанию). Он использует алгоритм принятия решений и собирает тот или иной вид мусора. Система достаточно гибкая, можно расставить приоритеты и задать, например, какой тип мусора обладает наибольшей ценностью. Сортировщик работает довольно быстро и может совершать несколько манипуляций в секунду. Точность определения составляет 95 %», — отмечает Леонид Чикишев.