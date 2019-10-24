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#ПланетаИлиПластик

Пластиковая диета: британские птицы путают резинки с червяками

24 октября 2019
Мусор на острове Маллион
Фото: National Trust
остров Маллион
Остров Маллион
Фото: National Trust
Пластиковый мусор
Фото: National Trust
Британские защитники природы выяснили, почему защищенный остров у юго-западного побережья Великобритании усеян тысячами резинок.

Остров Маллион у побережья графства Корнуолл на юге Великобритании признан птичьим заповедником. Все, кто желает посетить этот клочок земли шириной чуть больше 250 метров, должны получить специальное разрешение.

Недавно рейнджеры из Национального фонда Великобритании — организации, занимающейся сохранением исторических и природных мест — получили информацию о том, что на острове происходит нечто странное. Он весь покрыт тысячами различных мелких веревок и резинок.

Не желая беспокоить гнездящихся птиц, рейнджеры дождались осени, чтобы приплыть на остров и навести порядок.

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National Trust/Seth Jackson Непереваренная жёлтая резинка в шарике экскрементов
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Рейнджеры собрали огромное количество мусора, который включал в себя небольшие куски рыболовных сетей и лесок, по виду которых было ясно, что они проходили через пищеварительную систему птиц.

В пресс-релизе, опубликованном Национальным фондом Великобритании, говорится, что чайки и другие птицы путают мусор с червями и доставляют его на остров.

«Нужно взять на себя ответственность за то, как мы используем и утилизируем товары — независимо от того, являемся ли мы производителями или потребителями», — говорится в пресс-релизе.

«Пластик и резина — ещё один фактор в длинном списке проблем, с которыми приходится сталкиваться нашим чайкам и другим морским птицам, чтобы выжить», — заключает Национальный фонд Великобритании.

Несмотря на то, что чайки могут показаться неприхотливыми птицами, слабовосприимчивыми к внешним угрозам, их популяция сокращается. За последние годы численность морских чаек (Larus marinus) — самого большого вида чаек в мире — сократилась на 30 процентов, а серебристые чайки (Larus argentatus) занесены в британский список птиц, которым угрожает вымирание.