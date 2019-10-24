Пластиковая диета: британские птицы путают резинки с червяками

Остров Маллион у побережья графства Корнуолл на юге Великобритании признан птичьим заповедником. Все, кто желает посетить этот клочок земли шириной чуть больше 250 метров, должны получить специальное разрешение.

Недавно рейнджеры из Национального фонда Великобритании — организации, занимающейся сохранением исторических и природных мест — получили информацию о том, что на острове происходит нечто странное. Он весь покрыт тысячами различных мелких веревок и резинок.

Не желая беспокоить гнездящихся птиц, рейнджеры дождались осени, чтобы приплыть на остров и навести порядок.