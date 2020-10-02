В Англии ввели запрет на пластиковые трубочки и ватные палочки

Великобритания уже является одним из мировых лидеров в глобальных усилиях по борьбе с одноразовым пластиком. Ранее они установили плату в размере 5 пенсов за одноразовые пластиковые пакеты, что позволило сократить их продажи на 95% во множестве крупных супермаркетов. Теперь стоимость таких пактов увеличится вдвое новым указом: магазины розничной торговли обязаны повысить цену на пакеты до 10 пенсов к апрелю 2021 года. Также власти введут масштабный запрет на использование микрогранул пластика в косметических продуктах и планируют установить дополнительный налог на упаковку, которая состоит из разлагаемых материалов меньше, чем на 30 процентов.

Запрет на использование соломинок, пластиковых размешивателей для напитков и ватных палочек — это всего лишь еще один шаг в борьбе с пластиковым загрязнением. Правительство также намерено создать фонд Blue Planet Fund стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов для защиты океана от загрязнения пластиком, повышения температуры моря и чрезмерного вылова рыбы.

Со временем соломинки для питья, палочки для размешивания сахара в горячи напитках и ватные палочки оказываются в водоемах, ранят морских животных и распадаются на микропластик, который распространяется по всей Земле. Чтобы продвинуться в решении мировой проблемы пластиковых отходов, в ряде стран и регионов ввели запрет на использование одноразового пластика или пластиковых соломинок в отдельности, который начнет действовать с 2021 года. Среди таких поборников с загрязнением можно назвать Китай, Таиланд, Канада, Эверест, а с 2021 года одноразовая посуда будет запрещена и в Европе.

Однако защитники прав людей с ограниченными возможностями выступили против этой инициативы: они утверждают, что пластиковые соломинки многим необходимы каждый день, и аналоги из других материалов не всегда могут их заменить. Правительство Великобритании предусмотрело и это: в заявлении на сайте сказано, что пабы, кафе и рестораны, а также медицинские учреждения смогут выдавать пластиковые трубочки людям с ограниченными возможностями.

Почитайте, какими экологичными альтернативами можно заменить пластиковые трубочки (вариантов не так мало, как может показаться).