Плавучий город будущего разместят в Южной Корее

Плавучий город разработала компания Oceanix совместно с датским архитектором Бьярке Ингелсом. Согласно плану, он представляет собой набор шестиугольных платформ, расположенных на воде. На каждой части этой «снежинки» будут комфортно жить 300 человек.

Шестиугольники считаются одними из самых эффективных архитектурных форм: они позволяют строителям экономить как пространство, так и материалы.

Платформы города укрепят известняковым покрытием, в два-три раза более твердым, чем бетон, но все же плавучим. Материал создается путем воздействия на подводные минералы электрического тока. С помощью него он со временем становится прочнее и может восстанавливаться, чтобы выдерживать суровые погодные условия.

Цель проекта: построить защищенный от наводнений город, который возвышается над морем и производит собственные продукты питания, энергию и пресную воду. Клетки под платформами используют для содержания морских гребешков, водорослей или других видов морепродуктов. А аквапонические хозяйства направят отходы рыб на удобрение растений.

Словом, плавучий город может работать на полном самообеспечении.