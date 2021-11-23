Плавучий город будущего разместят в Южной Корее

В 2019 году ООН поддержала идею построить город будущего на воде, но о дате реализации и возможном месте размещения пока не сообщалось. Такой амбициозный проект требует больших вложений и нуждается в поддержке инвесторов.
Недавно он такую получил, и стало известно, где раскинется плавучий город. Он будет качаться на волнах в Пусане, крупном портовом городе на юго-востоке Южной Кореи. Место выбрано неслучайно. Как и многим прибрежным городам, Пусану угрожает повышение уровня моря.
Плавучий город разработала компания Oceanix совместно с датским архитектором Бьярке Ингелсом. Согласно плану, он представляет собой набор шестиугольных платформ, расположенных на воде. На каждой части этой «снежинки» будут комфортно жить 300 человек.
Шестиугольники считаются одними из самых эффективных архитектурных форм: они позволяют строителям экономить как пространство, так и материалы.
Платформы города укрепят известняковым покрытием, в два-три раза более твердым, чем бетон, но все же плавучим. Материал создается путем воздействия на подводные минералы электрического тока. С помощью него он со временем становится прочнее и может восстанавливаться, чтобы выдерживать суровые погодные условия.
Цель проекта: построить защищенный от наводнений город, который возвышается над морем и производит собственные продукты питания, энергию и пресную воду. Клетки под платформами используют для содержания морских гребешков, водорослей или других видов морепродуктов. А аквапонические хозяйства направят отходы рыб на удобрение растений.
Словом, плавучий город может работать на полном самообеспечении.
По словам Мадабомбе, Oceanix будет сотрудничать с местными архитекторами и дизайнерами, чтобы адаптировать прототип к местной среде. Компания представит результаты на втором круглом столе ООН в апреле, после чего приступит к проектированию платформ и получению разрешения на строительство.
Стоимость проекта предварительно оценивается в 200 миллионов долларов. На данный момент неизвестно, на какое количество жителей будет рассчитан первый плавучий город.
Хотя вода вокруг Пусана по большей части спокойная, город все же страдал от тайфунов за последнее десятилетие. Самые крупные из них — Чаба, затопивший Пусан в 2016 году, а также Конг-рей, который в 2018 году оставил его без без электричества.
По словам Мадабомбе, Oceanix будет тщательно собирать данные о развитии Пусана. Ее команда надеется применить эти уроки в своих будущих проектах: на данный момент компания ведет переговоры с десятком других правительств о строительстве плавучих городов.
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