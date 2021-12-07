По Антарктиде за 80 дней: два экстремала пытаются одолеть 4200 километров среди снега и льда

57-летний Джастин Пакшоу и 34-летний Джейми Фейсер Чайлдс стали участниками научной экспедиции, в ходе которой мужчины должны пешком и на лыжах преодолеть 4200 километров от побережья до побережья Антарктиды, прямо через замерзшее сердце континента. В течение 80 дней дуэт не получит никакой внешней помощи, полагаясь исключительно на свои физические и умственные силы.

Передвижения путешественников тщательно отслеживаются NASA, Европейским космическим агентством и Стэнфордским университетом в рамках многоцелевого научного эксперимента.

Три недели назад Пакшоу и Фейсер Чайлдс вылетели из южноафриканского Кейптауна на российскую антарктическую станцию Новолазаревская, откуда начали свое путешествие. Сейчас идет 26-й день экспедиции, и путешественники преодолели более 800 километров на пути к Полюсу недоступности – точке, наиболее удаленной от Южного океана.

Затем мужчины свернут к Южному полюсу, а достигнув его, направятся к заливу Геркулес и закончат путешествие на леднике Юнион в феврале.