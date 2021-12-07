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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

По Антарктиде за 80 дней: два экстремала пытаются одолеть 4200 километров среди снега и льда

National Geographic Россия
07 декабря 2021
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Фото: Justin Packshaw
Экспедиция находится в самом разгаре.

57-летний Джастин Пакшоу и 34-летний Джейми Фейсер Чайлдс стали участниками научной экспедиции, в ходе которой мужчины должны пешком и на лыжах преодолеть 4200 километров от побережья до побережья Антарктиды, прямо через замерзшее сердце континента. В течение 80 дней дуэт не получит никакой внешней помощи, полагаясь исключительно на свои физические и умственные силы. 

Передвижения путешественников тщательно отслеживаются NASA, Европейским космическим агентством и Стэнфордским университетом в рамках многоцелевого научного эксперимента.  

Три недели назад Пакшоу и Фейсер Чайлдс вылетели из южноафриканского Кейптауна на российскую антарктическую станцию Новолазаревская, откуда начали свое путешествие. Сейчас идет 26-й день экспедиции, и путешественники преодолели более 800 километров на пути к Полюсу недоступности – точке, наиболее удаленной от Южного океана. 

Затем мужчины свернут к Южному полюсу, а достигнув его, направятся к заливу Геркулес и закончат путешествие на леднике Юнион в феврале. 

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Justin Packshaw Вес груза, который размещен на санях у каждого участника экспедиции, составляет около 200 кг

Основное внимание в экспедиции уделяется исследованию как состояния окружающей среды Антарктиды, так и человеческого тела в этих экстремальных условиях. На сайте экспедиции ежедневно публикуются такие данные, как средний пульс путешественников за день, количество сожженных ими калорий, уровень стресса и количество времени, проведенного ими во сне. 

Кроме того, исследователи Антарктиды ежедневно измеряют уровни радиации, ультрафиолетового излучения и общую метеорологию, такую ​​как температура, скорость ветра и плотность снега.

Дуэт везет за собой на санях все необходимое для такого путешествия, включая всю свою еду, комплекты для связи, исследовательскую аппаратуру, смартфоны и дроны. Каждый раз перед сном команда разворачивает солнечные батареи, чтобы заряжать аккумуляторы электронных устройств. 

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Justin Packshaw Британцам часто приходится преодолевать такие препятствия на своем пути

Еда – одна из самых важных частей этого путешествия. Пакшоу и Фейсер Чайлдс двигаются примерно 10 часов в сутки на сильном холоде. В этих условиях они теряют до 8000 калорий в день, примерно столько же сжигает гонщик «Тур де Франс» за этап. «Дома вам пришлось бы есть беспрерывно, чтобы компенсировать калории. Но в Антарктиде мы везем всю еду с собой, поэтому она должна быть калорийной, но не слишком тяжелой», – говорит Пакшоу.

Диету для путешественников составили в космических агентствах, где привыкли решать аналогичные проблемы, заботясь о питании экипажей Международной космической станции.

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Джастин Пакшоу после восьми лет службы в британской армии некоторое время представлял Великобританию, участвуя в кругосветной гонке Whitbread. Кроме того, он несколько раз побывал на Северном и Южном полюсах и совершил восхождение на Эверест. 

Джейми Фейсер Чайлдс много лет проработал армейским медиком и был членом первой британской команды, которая полностью пересекла Антарктиду пешком в 2017 году. В последнее время он работал в отделении интенсивной терапии в больнице Университетского колледжа в Лондоне, где занимался лечением самых тяжелых случаев COVID-19.

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