Почему пришла в упадок цивилизация острова Пасхи: новый взгляд

Рапа-Нуи, также известный как остров Пасхи, — один из самых удаленных населенных островов в мире. Он окружен многими мифами и легендами, не в последнюю очередь из-за монументальных статуй — моаи — вырезанных между 1250 и 1500 годами.
Экспедиция Кон-Тики норвежского исследователя Тура Хейердала в 1947 году также привлекла большое внимание к острову пасхи, а современные исследователи пытаются выяснить, что привело некогда процветающую цивилизацию рапа-нуи к упадку.
Междисциплинарная группа, состоящая из 11 ученых из Чили, Испании и Норвегии, в настоящее время решительно опровергает некоторые из рассказов о Рапа-Нуи и населении острова.
Никто точно не знает, когда первые люди поселились на острове, но некоторые ученые полагают, что небольшая группа полинезийских поселенцев прибыла сюда примерно от 800 до 900 года нашей эры. При этом, все согласны с тем, что Рапа-Нуи был заселен примерно в 1200 году нашей эры.
Палеоботанические исследования показывают, что на момент прибытия первых поселенцев остров был засажен деревьями, кустарниками, папоротниками и травами. Однако расчистка земель для выращивания культур и появление на Рапа-Нуи полинезийских крыс привели к постепенному обезлесению, так что сегодня остров в основном покрыт пастбищами.
«Существует также миф о том, что население Рапа-Нуи веками живет в идиллическом равновесии с природой. Это тоже неправда», — добавляет другой участник исследования Нильс Стенсет из Университета Осло.
Более подробное исследование показывает, что жители Рапа-Нуи пережили по крайней мере три социальных кризиса в течение столетий после колонизации острова. Первый кризис датируется 1450-1550 годами, во время Малого ледникового периода. Менее очевидный спад произошел между прибытием первых европейцев в 1772 и 1774 годах по неизвестным причинам. В XIX веке также случился кризис из-за распространения эпидемических болезней и работорговли.
Лима и Стенсет собрали множество доступных данных из более ранних исследований археологических памятников, изменений климата Тихого океана, изменений численности населения на протяжении веков, изменений в лесонасаждениях и методах ведения сельского хозяйства на острове. Затем они интегрировали все данные в научную модель, основанную на классической теории популяционной экологии.
Когда Стенсет и Лима использовали свою модель и теории для анализа данных из Рапа-Нуи, вывод для них стал совершенно ясным — демографический спад связан с долгосрочными последствиями изменения климата, отразившимися на способности острова производить продукты питания.
Исследователи и их научный отчет описывают, как небольшая и непостоянная популяция боролась за выживание на маленьком и удаленном острове в Тихом океане в постоянно меняющейся окружающей среде. Авторы работы отмечают, что на этот район влияет Ла-Нинья — холодный аналог Эль-Ниньо. Это приводит к уменьшению количества осадков над островом, что в свою очередь снижает общие возможности производства продуктов питания на Рапа-Нуи.
По его словам, островитяне хорошо знали об этих изменениях, и отреагировали на него. Они постепенно изменились от довольно сложного общество, возводившего чудесные статуи моаи, к более позднему простому аграрному обществу с уменьшенным размером семьи и новым способом производства продуктов питания в каменных садах.
«Население Рапа-Нуи жило — и живет — на небольшом и отдаленном острове с ограниченными ресурсами, и мы сами живем на маленькой и удаленной планете с ограниченными ресурсами. Один из уроков этого исследования — важность постоянного учета изменения климата, численности населения и изменения в экосистеме», — заключает Лима.
Узнайте, как была найдена «Звезда Африки» — самый большой и дорогой алмаз в мире.