Почему пришла в упадок цивилизация острова Пасхи: новый взгляд

Рапа-Нуи, также известный как остров Пасхи, — один из самых удаленных населенных островов в мире. Он окружен многими мифами и легендами, не в последнюю очередь из-за монументальных статуй — моаи — вырезанных между 1250 и 1500 годами.

Экспедиция Кон-Тики норвежского исследователя Тура Хейердала в 1947 году также привлекла большое внимание к острову пасхи, а современные исследователи пытаются выяснить, что привело некогда процветающую цивилизацию рапа-нуи к упадку.

Междисциплинарная группа, состоящая из 11 ученых из Чили, Испании и Норвегии, в настоящее время решительно опровергает некоторые из рассказов о Рапа-Нуи и населении острова.

Никто точно не знает, когда первые люди поселились на острове, но некоторые ученые полагают, что небольшая группа полинезийских поселенцев прибыла сюда примерно от 800 до 900 года нашей эры. При этом, все согласны с тем, что Рапа-Нуи был заселен примерно в 1200 году нашей эры.

Палеоботанические исследования показывают, что на момент прибытия первых поселенцев остров был засажен деревьями, кустарниками, папоротниками и травами. Однако расчистка земель для выращивания культур и появление на Рапа-Нуи полинезийских крыс привели к постепенному обезлесению, так что сегодня остров в основном покрыт пастбищами.