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Жизнь планеты

Почему пшенка – еда будущего?

Текст: Кэтрин Цукерман; Фото: Ребекка Хейл, NGM Staff
20 июля 2020
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Прокормить растущее население планеты, возможно, поможет просо. Богатый белками злак неприхотлив и претендует на звание идеальной культуры для изменчивого климата.

Просо входит в число великих злаков древности наряду с гречихой и киноа. Тем не менее на Западе у многих просо вызывает лишь одну ассоциацию: птичья еда. Действительно, в США и Европе его в основном пускают на корм животным. Но в ряде регионов Китая, Индии и Африки — и не только там — богатая белками культура, не требующая много воды для роста, является важным продуктом питания.

Этот злак с ореховым вкусом может помочь прокормить растущее население планеты. «Посевы проса способны переносить засуху и сильнейшую жару, что делает его идеальной культурой для изменчивого климата», — говорит индийский агроном Хари Упадьяйя. Помимо прочего этот злак быстро растет и устойчив к вредителям.

По словам Тима Ларсена, пресс-секретаря Объединения культиваторов проса штата Колорадо, этому крохотному сгустку энергии не хватает только рекламы. «Я чувствую, что его время настает», — говорит Ларсен. Вопреки всем сложностям внедрения новых продуктов в США, просу может помочь еще одно востребованное свойство: злак не содержит глютена.

Посмотрите, как выглядит еда под микроскопом.

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