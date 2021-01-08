Почему вкусы меняются с возрастом

Исследование, спонсированное британской компанией-производителем продуктов Butterkist, позволило составить список «взрослой еды», вкус которой мы начинаем ценить с возрастом. Как ни странно, расширить гастрономический кругозор позволяет вовсе не постепенное развитие вкусовых рецепторов, а наоборот, их угасание.



Дети рождаются с 30 000 вкусовых рецепторов во рту и естественной тягой к сладкому: дело в том, что грудное молоко насыщено сахарами и жирами. Острота восприятия позволяет малышам смаковать даже самые невыразительные блюда, например, пюре из брокколи или кабачки на пару. А продукты с необычным вкусом — от острых соусов до пряных овощей — дети обычно на дух не переносят.



С возрастом вкусовые рецепторы постепенно отмирают, и примерно после совершеннолетия их остается только треть от изначального количества. Именно это позволяет нам наслаждаться пикантными блюдами. Опросив 1950 взрослых людей, исследователи составили список из 20 продуктов, которые большинство из нас начинают любить только в зрелом возрасте.



С чесноком и луком в блюдах мы смиряемся в 20 лет, а шпинат, перцы и баклажаны многие впервые пробуют в 21 год. Пармезан и голубой сыр начинают казаться вкусными только к 22 годам, а спаржа и авокадо — к 23. Большинство из нас пробуют сыр бри и устрицы не раньше 24 лет, оливки — в 25. Козий сыр венчает этот список — его начинают есть не раньше 28 лет. В число «взрослых» продуктов также попали мидии, соус чили, макрель, соус карри, корнишоны, фасоль и хрен.



Ученые также выяснили, что верный способ распробовать нелюбимое блюдо — съесть его за компанию с друзьями. А многие продукты, кажущиеся слишком экзотичными, «на ура» идут во время путешествий и потом остаются в ежедневном меню. Впрочем, заставить себя есть все невозможно: у каждого человека в среднем есть два продукта, которые он не попробует даже под страхом смертной казни.