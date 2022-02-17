Почему закрывается крупнейшая в Австралии угольная электростанция?

Возобновляемые источники делают бизнес нерентабельным.

Австралийская компания Origin Energy объявила о своем закрытии в 2025 году. Завод проработал почти 40 лет, и первоначально планировалось, что он будет выведен из эксплуатации только в 2032 году. Но объект уже сейчас не является жизнеспособным и не может конкурировать с дешевой возобновляемой энергией.

«Реальность такова, что экономика угольных электростанций находится под растущим давлением из-за более чистой и дешевой энергии», – генеральный директор Origin Energy Фрэнк Калабрия.

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В настоящее время электростанция включает в себя четыре угольных генератора мощностью 720 МВт и один дизельный мощностью 42 МВт, которые снабжают самый густонаселенный австралийский штат Новый Южный Уэльс примерно четвертью от общего объема электроэнергии. Компания уже разработала план стоимостью 240 миллионов австралийских долларов (173 доллара США) по перепрофилированию завода и установке большой батареи мощностью 700 мегаватт.

Австралия входит в число крупнейших в мире производителей угля; производимое топливо – важный источник доходов от экспорта. И хотя власти стараются поддерживать эту сферу – угольные станции закрываются одна за одной. Депутат правительственной коалиции, выступающей за уголь, Мэтт Канаван заявил, что закрытие «станет катастрофой» и приведет к росту цен на энергоносители.

Ему возражает эксперт по энергетике Университета Монаша Ариэль Либман.

«Повышение цен на энергию вряд ли продлится долго, поскольку за ним последует несколько крупных ветровых и солнечных проектов. Это может даже, наконец, положить начало австралийской революции в области оффшорной ветроэнергетики».

Возобновляемые источники энергии обходят уголь по крайней мере с 2018 года, и эта тенденция только нарастает. Единственной проблемой, которой действительно требуется найти решение – это рабочие места для тысячи людей, работающих на Origin Energy и других угольных станциях.