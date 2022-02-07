Подчинить себе: как работают мотивация и лень

Как управлять мотивацией, ставить цели, которые выполняются, и преодолевать лень, которой не существует.

Что такое мотивация

Мотивация — это состояние, когда хочется свернуть горы. Когда внутри такое сильное желание что-то сделать, что, несмотря на ливень за окном, пойдешь и сделаешь. Это внутренняя сила, которая заставляет действовать.

Различают биологическую, социальную и эмоциональную мотивацию.

Биологическая мотивация — голод, жажда, половое влечение. Она формируется на основе биологических потребностей. Например, человек хочет есть. В крови снижается уровень питательных веществ → возбуждаются хеморецепторы (чувствительные клетки. — Прим. ред.) → информация поступает в латеральные ядра гипоталамуса (центр голода). Такая последовательность срабатывает каждый раз, когда человек голоден, хочет пить или сексуально возбужден.

Фото: Александр Перов

Социальная мотивация — это мотивация, которая навязана обществом. Все кажутся успешными в инстаграме — надо соответствовать; все кажутся красивыми на фотографиях — надо срочно к косметологу; все покупают айфоны последней модели — надо больше работать, чтобы тоже покупать. Человеческий вид развивался в коллективе, поэтому общество порой так сильно влияет на конкретного человека.

Эмоциональная мотивация исходит из истинных глубинных желаний. Она наиболее долговременна, потому что человек обращается к собственным осознанным мотивам, а не навязанным извне желаниям. Например, человек выбирает себе профессию, где будет удовлетворять глубинную потребность создавать. Его мотивация будет практически безгранична, потому что основана на внутреннем осознанном желании.

Как работают эмоциональная, биологическая и социальная мотивации

Биологическая мотивация самая быстрая: захотел поесть — открыл холодильник, достал еду, поел. Социальная мотивация сильнее и долговременнее: влияние социума на человека — сильное. Эмоциональная же самая долговечная, потому что основывается на собственных осознанных желаниях.

Например, Маша насмотрелась на красивых моделей, ест один раз в день овсянку, чтобы похудеть. Худеет, покупает вещи самого маленького размера, но постепенно ощущает, что не получает от затеи удовлетворения. Дело в ее мотивации: модельная фигура навязана обществом, и поэтому состояние «свернуть горы» быстро заканчивается.

Но в социальной мотивации есть и польза. Если человек попадает в благоприятные условия, допустим в группу отличников в университете или сильный коллектив на работе, то сам постепенно подстраивается под уровень коллег или одногруппников. Усерднее занимается, берет дополнительные курсы, стремится больше знать. Так социальная мотивация помогает человеку стать лучше.

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Другое дело — эмоциональная мотивация. Например, у Вани все в семье юристы и ему пророчат будущее адвоката. Социальная мотивация подталкивает его поступать на юридический факультет, чтобы продолжать семейное дело, а эмоциональная говорит идти на художественный, ведь это ему искренне нравится.

Ваня может поддаться социальной мотивации и выбрать профессию адвоката, а потом выгореть и возненавидеть работу, которую на самом деле не выбирал. А может прислушаться к глубинным желаниям и стать художником, получать удовольствие и просто быть спокойным за себя.

Почему некомфортные условия лучше работают, если хотите добиться успеха в деле

Комфорт или привычная обстановка могут лишить человека мотивации что-то менять или чего-то достигать. Мозгу хорошо в обогреваемой родной квартире: на мягком диване с ноутбуком и чаем он по минимуму тратит энергию. Это выгоднее, чем напрягаться и стрессовать в новых условиях, например на теннисном корте с тренером.

Пока мозг в зоне комфорта, ему незачем генерировать креативные идеи и поддерживать мотивацию, для него это место восстановления. Зато в непривычной обстановке он работает иначе: создает новые нейронные связи, обрабатывает много новой информации. Поэтому, чтобы продлить мотивацию, попробуйте сменить комфорт на что-то новое — например, поработать в кофейне или коворкинге.

Мотивация деньгами работает так же. Ее можно сравнить с утренней чашкой кофе: бодрит первый час, а потом отпускает. Если в работе человека не зажигает ничего, кроме денежного вознаграждения, он быстро потеряет к ней интерес.

Почему одни учатся до конца, а другие бросают на полпути

Конкретные цели работают лучше, чем расплывчатые. Если мы ставим перед собой конкретную цель и разбиваем ее на этапы, то понимаем, что и зачем нужно делать, чтобы достичь этой цели.

Представим ситуацию. Девушка хочет освоить профессию аналитика данных. Спрашивает себя: «Зачем?» Отвечает: «Ну, чтобы увеличить доход или сменить работу». Вроде цель ясна, но недостаточно конкретна — и из-за этого мотивация может быстро испариться.

А вот противоположный пример. Девушка хочет освоить профессию аналитика данных, чтобы пройти стажировку в международной компании, получить должность младшего аналитика и поднять уровень дохода до $2000 в месяц. Такая цель конкретна и поделена на этапы — понятно, как ей следовать. И это подпитывает мотивацию.

Анна Полунина, старший методист Skypro: «Пока мы видим результат от вложенных усилий, мы мотивированы. Когда цель достигнута или видоизменяется и обучение нам больше не помогает достигать первоначальной цели, мотивация снижается. Мы перестаем понимать, зачем это делаем. Нужна глубинная, личная цель, чтобы не пропадала мотивация. Если человек четко понимает, зачем ему нужно пройти курсы, то он пройдет их до конца».

Что такое лень и почему ее не существует

Ленью называют всё подряд: усталость, безделье, апатию и даже депрессию.

Психологи говорят, что лень — это не про эмоции и чувства. А про социальный конструкт: общество создало понятие «лень», чтобы объяснить свое поведение в некоторых ситуациях.

Есть конкретные эмоции: гнев, радость, страх и грусть. Но такого чувства, как «лень», не существует.

Есть состояние апатии, ощущение усталости, агрессия, если мы не хотим что-то делать. Такого качества характера, как «ленивый», тоже нет. Ленивыми мы называем людей, которые не делают, что должны.

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Понятие лени идет из детства, когда нам говорили, что мы должны убрать комнату, сделать домашнее задание или навестить в сотый раз бабушку. Нам было неинтересно и не нравилось это делать, но авторитет родителей брал верх. Так с детства закрепилось понятие «надо», и росли мы без понятия «зачем».

Нам говорили, что нужно хорошо учиться, но не объясняли зачем. Говорили, что нужно получить престижную профессию, но не объясняли зачем. Говорили, что нужно читать книги, потому что читать полезно, но не объясняли, почему это полезно. Хотелось порадовать маму с папой, быть послушным ребенком и сделать, чтобы отстали.

За «ленью» обычно прячется целый клубок чувств, конфликтов или неприятных ситуаций. Например, разработчик никак не может доделать сложную анимацию на сайте. Подгорает дедлайн, а он отмахивается и залипает на чём-то другом, списывая это на «лень». Но дело — не в ней. Разработчик не понимает, как сделать эту анимацию, его страшит неизвестность, и это заставляет его тянуть до последнего.

Лень определяют как защитный механизм человека, который бережет его от перегрузок. Например, если вам поручили сделать большую задачу, а вы не знаете, как к ней подступиться, то организм будет говорить: «Не надо, лучше давай в кровать, отдохни».

Организму страшно приступать к огромной задаче, он всячески буксует, включает предохранитель и боится перегореть — в результате вам хочется листать ленту инстаграма вместо того, чтобы работать.

Анна Полунина, старший методист Skypro: «Наш организм — это система электроснабжения. При большой нагрузке может выбить пробки, поэтому следует регулярно проводить профилактику. Если вы получаете большую задачу и боитесь к ней подступиться, то тут дело не в лени, а в страхе. Разбейте эту задачу на несколько небольших, и сразу станет понятнее, куда двигаться, а так называемую лень как рукой снимет».

Если человек не хочет идти на работу, возможно, это не лень, а вялотекущий конфликт, из-за которого он не хочет встречаться с коллегой. Если лень идти на курсы после работы, возможно, это не лень, а усталость или неправильное распределение приоритетов.

Попробуйте исследовать свои чувства и эмоции, если чего-то не хотите делать, хотя надо. Поймите, чему конкретно вы сопротивляетесь. Например, если вам не хочется ехать на курсы, подумайте, а действительно ли они вам нужны. Когда найдете первоисточник лени — будет легче ее преодолеть.

Может быть, лень — признак усталости, сигнал о том, что надо действительно отдохнуть. После хорошего отдыха часто от лени ничего не остается.