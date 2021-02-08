Подросток выжил, пролетев из Кении до Нидерландов в отсеке шасси

16-летний житель Кении прилетел в Нидерланды, спрятавшись в отделе шасси грузового самолета. Подростка обнаружили сотрудники аэропорта Маастрихт Ахен. Он в течение нескольких часов выдерживал экстремальные температуры и чудом выжил, сообщает The Guardian.

Подросток мог сесть на самолет в Найроби, столице Кении, но неизвестно, как именно ему удалось попасть на борт. Предполагается, что грузовой самолет вылетел из Найроби в среду. Затем он делал остановки в Стамбуле и в аэропорту Станстед в Великобритании, прежде чем прибыть в аэропорт Маастрихта в четверг днем.

Мальчик, имя которого не называется, был доставлен в больницу с тяжелым переохлаждением, но теперь он чувствует себя хорошо.

Голландская Royal Marechaussee, полицейское отделение вооруженных сил Нидерландов, расследует вопрос о том, был ли подросток незаконно доставлен на борт самолета торговцами людьми.