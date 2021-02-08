Подросток выжил, пролетев из Кении до Нидерландов в отсеке шасси
16-летний житель Кении прилетел в Нидерланды, спрятавшись в отделе шасси грузового самолета. Подростка обнаружили сотрудники аэропорта Маастрихт Ахен. Он в течение нескольких часов выдерживал экстремальные температуры и чудом выжил, сообщает The Guardian.
Подросток мог сесть на самолет в Найроби, столице Кении, но неизвестно, как именно ему удалось попасть на борт. Предполагается, что грузовой самолет вылетел из Найроби в среду. Затем он делал остановки в Стамбуле и в аэропорту Станстед в Великобритании, прежде чем прибыть в аэропорт Маастрихта в четверг днем.
Мальчик, имя которого не называется, был доставлен в больницу с тяжелым переохлаждением, но теперь он чувствует себя хорошо.
Голландская Royal Marechaussee, полицейское отделение вооруженных сил Нидерландов, расследует вопрос о том, был ли подросток незаконно доставлен на борт самолета торговцами людьми.
Поскольку воздушные суда могут подниматься на высоту до 11,5 тысячи метров во время полета, шансы на выживание подобных «пассажиров» невелики. Люди, пытающиеся спрятаться в отделе шасси, часто замерзают насмерть или умирают из-за нехватки кислорода.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 года произошло более 100 случаев, когда люди по тем или иным причинам оказывались в отсеке шасси самолетов. Лишь в 23% таким пассажирам удалось пережить путешествие.
Также известен по крайней мере один случай с кошкой, которая 31 июля 2013 года выжила после рейса из Афин в Цюрих в переднем отсеке шасси Airbus A321.