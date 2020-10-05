Подведены итоги конкурса аэросъёмки «Взлетай и снимай»

Конкурс «Взлетай и снимай» был создан для профессионального сообщества и просто любителей аэросъёмки. Принять участие в конкурсе мог каждый, главное условие — быть креативным и уложиться в полторы минуты.

С начала конкурса в этом году поступило 965 видеоработ. Победители в каждой номинации получат по 100 000 рублей, а участникам, занявшим вторые и третьи места, вручат ценные призы и приятные подарки.

«Конкурс „Взлетай и снимай“ мы проводим уже в третий раз. И каждый год количество присланных работ растёт. Равно как и качество съёмки и полётов. Смотреть эти кадры одно удовольствие. География конкурса тоже становится обширнее, и конкурс, на мой взгляд, уже можно считать международным», — Максим Иванов, главный режиссёр телеканала «Т24».