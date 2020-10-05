Подведены итоги конкурса аэросъёмки «Взлетай и снимай»

Конкурс «Взлетай и снимай» был создан для профессионального сообщества и просто любителей аэросъёмки. Принять участие в конкурсе мог каждый, главное условие — быть креативным и уложиться в полторы минуты.
С начала конкурса в этом году поступило 965 видеоработ. Победители в каждой номинации получат по 100 000 рублей, а участникам, занявшим вторые и третьи места, вручат ценные призы и приятные подарки.
«Конкурс „Взлетай и снимай“ мы проводим уже в третий раз. И каждый год количество присланных работ растёт. Равно как и качество съёмки и полётов. Смотреть эти кадры одно удовольствие. География конкурса тоже становится обширнее, и конкурс, на мой взгляд, уже можно считать международным», — Максим Иванов, главный режиссёр телеканала «Т24».
Номинация телеканала «Т24» «Экстрим и увлечения»
Первое место — Tyuk Vitaly и работа TOPMODELS.
Второе место — Константин Ларионов и работа Aerial Reel Mountains and Sea.
Третье место — Tyuk Vitaly и работа OTHER SHANGHIGH.
Номинация телеканала «Живая Планета» «Природа и её обитатели»
Первое место — Сергей Фон-Берндт и работа MARS.
Второе место — Никита Буланов и работа ЭТО СИБИРЬ.
Третье место — Ярослав Булавин и работа Коллекция Живых Пейзажей.
Номинация телеканала «Моя планета» «Города и путешествия»
Первое место — Константин Кузнецов и работа Побывать в небе. Хотя бы чуток.
Второе место — Антон Конобиевский и работа Природа ДВ и её обитатели.
Третье место — Илья Бартенев и работа Маяк Анива.
Спец-номинация творческого кластера «Красный октябрь» «Городские острова»
Первое место — Александр Чазов и работа Острова — храмы.
Второе место — Илья Лавренюк и работа Крепость на Ореховом острове.
Третье место — Сергей Руднев и работа Крылатый город над Окой.
В роликах собраны уникальные кадры из самых разных точек мира. Авторы отправились в полёт к неповторимым красотам дальневосточной природы, к древним храмам, к безграничным пескам африканской пустыни и к самым высоким небоскрёбам Шанхая.
За лучшие работы в представленных номинациях проголосовало жюри, в которое вошли представители трёх каналов: креативный продюсер Роман Лобашов, ведущая проекта «Один день в городе» Диана Джалалова, главный режиссёр Наталья Кузнецова и главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников, продюсер Екатерина Федорова, ведущая Элеонора Хабибулина, оператор Владимир Бурцев и главный редактор телеканала «Живая Планета» Мария Моргун, а также главный режиссёр телеканала «Т24» Максим Иванов.