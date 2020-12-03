Подводим итоги года вместе с Level One: самое важное о выставках, кино, книгах и музыке

С 7 по 13 декабря они проведут бесплатный культурный марафон вместе со своими лучшими лекторами. Участники будут говорить об актуальной повестке, учиться разбираться в разных областях культуры и заполнять чек-лист по культурным вехам. Присоединяйтесь, чтобы забрать в следующий год только вечное и прекрасное — это особенно важно сейчас, когда в мыслях только 👑

Культурный марафон — это:

– вдохновляющие советы от экспертов;

– забота о себе и повод наполнить жизнь прекрасным;

– возможность за 7 дней прокачаться в разных областях культуры.

А еще участников ждут призы и подарки от Level One и партнеров — Нетологии, 4brain, Geek Brains, Альпины Паблишер, Мозгвы, Fitmost, Бомборы и Инглекс.