Погода в Москве на месяц опередила календарь

Осень в Москве выдалась неожиданно холодной: с 20 сентября и на протяжении почти всей следующей недели средняя суточная температура была ниже +8 °C. Во вторник 24 сентября была зафиксирована аномально низкая среднесуточная температура воздуха: +4,1 °C – это значение является нормой для 20 октября. Типично осеннюю погоду обеспечила тропосферная ложбина, нависающая над европейской частью России.



В Московской области по ночам столбики термометров уже опускаются ниже нуля: до -3 °C, но с пятницы направленность воздушных потоков в тропосфере поменяется, и днем потеплеет на несколько градусов: температура будет достигать +12, хотя в Подмосковье по ночам она остается минусовой.



Небо, несмотря на потепление, тоже не будет ясным: в воскресенье прохождение теплого фронта атлантического циклона, смещающегося с Британских островов на Скандинавию, будет сопровождаться небольшим дождем.



На большей части Приволжского федерального округа уже прошли снегопады, и даже Черное море оказалось под влиянием холодных воздушных масс, где среднесуточные температуры в прошедшие выходные были ниже нормы на 3-5 °C. Переместившись по другую сторону Кавказских гор, циклон принес заморозки в Калмыкию и Волгоградскую область.