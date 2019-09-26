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Жизнь планеты

Погода в Москве на месяц опередила календарь

Анастасия Баринова
26 сентября 2019
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Фото: Екатерина (nat-geo.ru/community/user/216745/)
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Фото: avilarchik6956/Pixabay
Фронт ночных заморозков также дошел до юга России.

Осень в Москве выдалась неожиданно холодной: с 20 сентября и на протяжении почти всей следующей недели средняя суточная температура была ниже +8 °C. Во вторник 24 сентября была зафиксирована аномально низкая среднесуточная температура воздуха: +4,1 °C – это значение является нормой для 20 октября. Типично осеннюю погоду обеспечила тропосферная ложбина, нависающая над европейской частью России.

В Московской области по ночам столбики термометров уже опускаются ниже нуля: до -3 °C, но с пятницы направленность воздушных потоков в тропосфере поменяется, и днем потеплеет на несколько градусов: температура будет достигать +12, хотя в Подмосковье по ночам она остается минусовой.

Небо, несмотря на потепление, тоже не будет ясным: в воскресенье прохождение теплого фронта атлантического циклона, смещающегося с Британских островов на Скандинавию, будет сопровождаться небольшим дождем.

На большей части Приволжского федерального округа уже прошли снегопады, и даже Черное море оказалось под влиянием холодных воздушных масс, где среднесуточные температуры в прошедшие выходные были ниже нормы на 3-5 °C. Переместившись по другую сторону Кавказских гор, циклон принес заморозки в Калмыкию и Волгоградскую область.

Зато в Сибири царит лето, и в некоторых городах были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха. 23 сентября обновился рекорд тепла в Кызыле-Озеке, где воздух прогрелся до +29,8°C (предыдущий рекорд +27,4°C был в 1954 г.), 24 сентября температура в столице Тывы (Кызыле) повысилась до +27,1°C (+25,8°C в 1988 г.). В ряде пунктов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края отмечены летние значения температуры: +25…+29°C.

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