Погода в Москве: теплые выходные завершатся снегопадом

На протяжении последних дней столичный регион находился во власти антициклона. Теперь он перемещается на юго-восток, уступая место воздушным потокам из Атлантики. Из-за фронтальных разделов, приходящих с запада, показания термометров будут превышать климатическую норму.
Температура в Москве начала расти 3 ноября и к утру следующего дня составила +9 °C. В XXI веке теплее в этот день было только в 2013 году: +11°C. Температурный рекорд 5 ноября принадлежит 2019 году со значением +12,9 °C, и он может быть побит: на этот день Гидрометцентр прогнозирует дневную температуру в Москве на уровне +11...+13°C , по области +8…13°C. Ожидаются осадки и юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с.
В начале недели в Москве, благодаря антициклону, солнечно. Со среды из-за фронтальных разделов с запада - облачный покров уплотнится, начнутся дожди, станет ветрено.https://t.co/mlycVflvfC#прогноз #погода #Гидрометцентр #Россия #Москва #осень #осенняядепрессия #ноябрь #зима pic.twitter.com/1ipJubU9VQ— Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) November 1, 2021
В субботу, 6 ноября, небо останется затянутым облаками, местами пройдет небольшой дождь. С этого дня столбики термометров начнут опускаться: до +7...9°C в столице и до +4...9°C в области. Максимальная температура воскресенья и понедельника составит +8°C; продолжат идти дожди, которые к 9 ноября сменятся снегом.
Днем 9 ноября похолодает до 0°C, и этот показатель уже приближает нынешний московский ноябрь к климатической норме. А далее температура будет понижаться на один-два градуса ежедневно.
Между тем осень-2019 в Москве была значительно холоднее.