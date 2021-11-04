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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Погода в Москве: теплые выходные завершатся снегопадом

Анастасия Баринова
04 ноября 2021
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Фото: Наталья Пожилова
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Фото: Yury Degtyarev
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Фото: Андрей Баскевич
После пары дней рекордно высоких для ноября температур зима начнет напоминать о себе.

На протяжении последних дней столичный регион находился во власти антициклона. Теперь он перемещается на юго-восток, уступая место воздушным потокам из Атлантики. Из-за фронтальных разделов, приходящих с запада, показания термометров будут превышать климатическую норму.

Температура в Москве начала расти 3 ноября и к утру следующего дня составила +9 °C. В XXI веке теплее в этот день было только в 2013 году: +11°C. Температурный рекорд 5 ноября принадлежит 2019 году со значением +12,9 °C, и он может быть побит: на этот день Гидрометцентр прогнозирует дневную температуру в Москве на уровне +11...+13°C , по области +8…13°C. Ожидаются осадки и юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с.

В субботу, 6 ноября, небо останется затянутым облаками, местами пройдет небольшой дождь. С этого дня столбики термометров начнут опускаться: до +7...9°C в столице и до +4...9°C в области. Максимальная температура воскресенья и понедельника составит +8°C; продолжат идти дожди, которые к 9 ноября сменятся снегом.

«Могут быть все фазы: дождик, мокрый снег и небольшой снежок»,– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем 9 ноября похолодает до 0°C, и этот показатель уже приближает нынешний московский ноябрь к климатической норме. А далее температура будет понижаться на один-два градуса ежедневно.

Между тем осень-2019 в Москве была значительно холоднее.

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