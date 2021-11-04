Погода в Москве: теплые выходные завершатся снегопадом

На протяжении последних дней столичный регион находился во власти антициклона. Теперь он перемещается на юго-восток, уступая место воздушным потокам из Атлантики. Из-за фронтальных разделов, приходящих с запада, показания термометров будут превышать климатическую норму.

Температура в Москве начала расти 3 ноября и к утру следующего дня составила +9 °C. В XXI веке теплее в этот день было только в 2013 году: +11°C. Температурный рекорд 5 ноября принадлежит 2019 году со значением +12,9 °C, и он может быть побит: на этот день Гидрометцентр прогнозирует дневную температуру в Москве на уровне +11...+13°C , по области +8…13°C. Ожидаются осадки и юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с.