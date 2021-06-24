Полеты во сне и наяву

Лучший отдых — это, как известно, смена деятельности. Даже от шоппинга иногда нужно отдохнуть. Вместо того, чтобы отправиться сразу домой, в МФК «Kvartal West» вы сможете вывести перезарядку после похода по магазинам на качественно новый уровень. Представьте себе прочный 50-метровый трос, натянутый на высоте 25 метров над землей. Как насчёт пролететь на приличной скорости по этому тросу под потолком МФК? Если этого покажется мало и захочется по-настоящему проверить свои нервы на прочность, вы можете спрыгнуть с верхнего уровня комплекса на 22-метровой эластичной «тарзанке». Ещё одна хорошая новость в том, что если у вас сохранился чек из магазинов МФК на сумму от 3000 рублей, прыжок будет для вас бесплатным. Как вам такой поход по магазинам?