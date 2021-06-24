Полеты во сне и наяву

Лучший отдых — это, как известно, смена деятельности. Даже от шоппинга иногда нужно отдохнуть. Вместо того, чтобы отправиться сразу домой, в МФК «Kvartal West» вы сможете вывести перезарядку после похода по магазинам на качественно новый уровень. Представьте себе прочный 50-метровый трос, натянутый на высоте 25 метров над землей. Как насчёт пролететь на приличной скорости по этому тросу под потолком МФК? Если этого покажется мало и захочется по-настоящему проверить свои нервы на прочность, вы можете спрыгнуть с верхнего уровня комплекса на 22-метровой эластичной «тарзанке». Ещё одна хорошая новость в том, что если у вас сохранился чек из магазинов МФК на сумму от 3000 рублей, прыжок будет для вас бесплатным. Как вам такой поход по магазинам?
В Kvartal West для каждого найдётся неповторимый сценарий дня.
На такое способен не каждый торговый центр. МФК «Kvartal West» — это уникальный комплекс из развлечений, бизнеса и жилых пространств. Здесь можно не только ходить по магазинам и развлекаться, но и работать, и даже жить! Вы можете арендовать офисные помещения или апартаменты в одной из башен комплекса, все его 33 удовольствия – магазины, рестораны, мультиплекс с технологией Dolby Atmos 2, фитнес-центр World Class3 с панорамным бассейном, мебельный центр Family Room 4 и семейный развлекательный клуб Play Lab 5 – всегда будут в шаговой доступности, как лобби-бар в гостинице.
KVARTAL WEST расположен на Аминьевском шоссе, поэтому добраться до МФК на автомобиле очень просто. Здесь есть впечатляющая подземная парковка в трех уровнях, а так же небольшая наземная - в общем на 800 машиномест.
Kvartal West – это целый город в рамках одного жилого квартала. Каждый день не только гости МФК, но и местные жители, и офисные работники могут пользоваться удобной инфраструктурой комплекса: совершать покупки, обедать в ресторанах, ходить в кино. Представьте себе комплекс, в котором можно провести целый день: сначала поработать в офисе, потом зайти в пару магазинов, затем поплавать в бассейне с панорамными окнами и, наконец, насладиться идеальным ужином. В Kvartal West для каждого найдётся неповторимый сценарий дня.
МФК Kvartal West. Аминьевское шоссе, д. 6