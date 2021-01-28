Полиция Дубая вычислила убийцу по электрической активности его мозга

Власти ОАЭ в последние годы активно используют умные цифровые инструменты для борьбы с преступностью на разных уровнях, от применения ИИ для обнаружения нарушителей правил дорожного движения до выявления преступников на станциях метро.
Дубай стремится стать технологическим мегаполисом, а камеры с искусственным интеллектом уже помогают полицейским задерживать сотни подозреваемых каждый год. Теперь полиция Дубая использовала электрическую активность мозга, чтобы поймать убийцу, заглянув в его сознание и отыскав доказательства преступления в его воспоминаниях.
Эту технологию использовали в расследовании убийства, совершенного на одном из складов в Дубае, где работают несколько человек.
Подполковник полиции Мухамад Исса Аль-Хаммади рассказал, что подозреваемым показывали фотографии с места преступления, и мозг одного из мужчин показал сильную электрическую активность, когда ему показали инструмент, использованный в преступлении.
В ходе дальнейшего допроса под впечатлением от технологии преступник сразу сознался и предоставил полицейским дополнительные сведения об убийстве.
Аль-Хаммади пояснил, что в памяти человека хранятся воспоминания о жизненных событиях, их детали и переживания. Когда они снова появляются перед ним, мозг начинает излучать волны, которые могут быть зафиксированы датчиками, снимающими электроэнцефалограмму. В основе технологии, примененной в расследовании убийства лежит регистрация так называемой волны Р300, которая вызывается когнитивной деятельностью, когда человек принимает решение, оценивает что-либо или проводит категоризацию объектов.
Генерал-майор Ахмед Эйд аль-Мансури, директор Главного департамента судебных доказательств и криминологии, заявил, что технология проходила тестирование в течение года. Он высоко оценил работу экспертов и отметил, что новейшие интеллектуальные технологии будут применяться в расследовании преступлений и в дальнейшем.