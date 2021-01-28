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Жизнь планеты

Полиция Дубая вычислила убийцу по электрической активности его мозга

National Geographic Россия
28 января 2021
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Фото: pixabay.com
Полицейские обернулись настоящими «охотниками за разумом»! Этот метод кажется более эффективным, чем детектор лжи.

Власти ОАЭ в последние годы активно используют умные цифровые инструменты для борьбы с преступностью на разных уровнях, от применения ИИ для обнаружения нарушителей правил дорожного движения до выявления преступников на станциях метро. 

Дубай стремится стать технологическим мегаполисом, а камеры с искусственным интеллектом уже помогают полицейским задерживать сотни подозреваемых каждый год. Теперь полиция Дубая использовала электрическую активность мозга, чтобы поймать убийцу, заглянув в его сознание и отыскав доказательства преступления в его воспоминаниях.

Эту технологию использовали в расследовании убийства, совершенного на одном из складов в Дубае, где работают несколько человек. 

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Подполковник полиции Мухамад Исса Аль-Хаммади рассказал, что подозреваемым показывали фотографии с места преступления, и мозг одного из мужчин показал сильную электрическую активность, когда ему показали инструмент, использованный в преступлении.

В ходе дальнейшего допроса под впечатлением от технологии преступник сразу сознался и предоставил полицейским дополнительные сведения об убийстве.

Аль-Хаммади пояснил, что в памяти человека хранятся воспоминания о жизненных событиях, их детали и переживания. Когда они снова появляются перед ним, мозг начинает излучать волны, которые могут быть зафиксированы датчиками, снимающими электроэнцефалограмму. В основе технологии, примененной в расследовании убийства лежит регистрация так называемой волны Р300, которая вызывается когнитивной деятельностью, когда человек принимает решение, оценивает что-либо или проводит категоризацию объектов.

«Полиция Дубая измеряет эти волны, исходящие от мозга после того, как человек видит изображения, связанные с местом или инструментом преступления. Мы получаем точные аналитические данные о том, присутствовал ли человек или подозреваемый на месте преступления и знает ли он об используемом инструменте. По частоте этих волн можно даже идентифицировать жертву», — Мухамад Исса Аль-Хаммади.

Генерал-майор Ахмед Эйд аль-Мансури, директор Главного департамента судебных доказательств и криминологии, заявил, что технология проходила тестирование в течение года. Он высоко оценил работу экспертов и отметил, что новейшие интеллектуальные технологии будут применяться в расследовании преступлений и в дальнейшем.

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