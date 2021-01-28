Полиция Дубая вычислила убийцу по электрической активности его мозга

Власти ОАЭ в последние годы активно используют умные цифровые инструменты для борьбы с преступностью на разных уровнях, от применения ИИ для обнаружения нарушителей правил дорожного движения до выявления преступников на станциях метро.

Дубай стремится стать технологическим мегаполисом, а камеры с искусственным интеллектом уже помогают полицейским задерживать сотни подозреваемых каждый год. Теперь полиция Дубая использовала электрическую активность мозга, чтобы поймать убийцу, заглянув в его сознание и отыскав доказательства преступления в его воспоминаниях.

Эту технологию использовали в расследовании убийства, совершенного на одном из складов в Дубае, где работают несколько человек.