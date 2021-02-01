Половина россиян считают, что с домашними животными легче пережить пандемию

Каждый десятый участник опроса сказал, что завел домашнее животное с начала пандемии COVID-19. Меньше всего новых питомцев появилось в Москве: лишь 6% москвичей решились на приобретение домашнего животного. В средних и крупных городах России показатель составил 10-11%, а в малых городах и селах завели домашних животных 15% респондентов. Чаще заводили домашних животных семьи с детьми (15% по сравнению с 10% среди респондентов без детей).
Чаще всего россияне заводили кошек — это почти половина среди всех новых питомцев. Каждый пятый владелец завел собаку. Почти столько же было тех, кто приобрел несколько животных (например, собаку и рыбку, двух котят или щенков, попугая и хомяка, и т. п.). Любопытный факт: кошек и собак чаще заводили респонденты, у которых нет детей, в особенности — мужчины. А вот семьи с детьми до 18 лет в период пандемии чаще заводили несколько животных, в том числе небольших (например, рыбок, хомяков и т. п.).
Среди ответивших были и те (около 7% от всех опрошенных), кто завел кур, уток, коз и других сельскохозяйственных животных.
Каких животных завели в период пандемии (распределение ответов, %)
- 48% — коты, кошки;
- 20% — собаки;
- 18% — сразу несколько животных;
- 7% — сельскохозяйственные животные и птицы;
- 3% — грызуны (кролики, хомяки, крысы);
- 2% — попугаи, птицы;
- 1% — рыбки.
49% россиян считают, что тем, у кого есть домашние животные, переживать пандемию легче. В сложный период питомцы помогают сохранить психологическое здоровье. Чаще так считает молодежь (65% опрошенных 18-24 лет) и пожилые респонденты (53% среди людей старше 60 лет). А вот люди среднего возраста наиболее скептичны: среди них почти половина утверждают, что наличие домашних животных никак не влияет на психологическое состояние человека в пандемию (например, так считают 48% в возрасте 35-45 лет по сравнению с 38% в среднем).
Лишь 2% ответили, что наличие питомцев негативно сказываются на психологическом состоянии человека, и что с ними в пандемию тяжелее; в основном такие ответы дали респонденты с низким уровнем дохода.