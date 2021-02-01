Половина россиян считают, что с домашними животными легче пережить пандемию

Каждый десятый участник опроса сказал, что завел домашнее животное с начала пандемии COVID-19. Меньше всего новых питомцев появилось в Москве: лишь 6% москвичей решились на приобретение домашнего животного. В средних и крупных городах России показатель составил 10-11%, а в малых городах и селах завели домашних животных 15% респондентов. Чаще заводили домашних животных семьи с детьми (15% по сравнению с 10% среди респондентов без детей).

Чаще всего россияне заводили кошек — это почти половина среди всех новых питомцев. Каждый пятый владелец завел собаку. Почти столько же было тех, кто приобрел несколько животных (например, собаку и рыбку, двух котят или щенков, попугая и хомяка, и т. п.). Любопытный факт: кошек и собак чаще заводили респонденты, у которых нет детей, в особенности — мужчины. А вот семьи с детьми до 18 лет в период пандемии чаще заводили несколько животных, в том числе небольших (например, рыбок, хомяков и т. п.).

Среди ответивших были и те (около 7% от всех опрошенных), кто завел кур, уток, коз и других сельскохозяйственных животных.