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Жизнь планеты

Половина россиян считают, что с домашними животными легче пережить пандемию

Телеканал «Живая Планета»
01 февраля 2021
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Фото: Pixabay
Телеканал «Живая Планета» провел опрос населения и выяснил, сколько россиян завели домашних животных в период пандемии COVID-19, и как это повлияло на моральное состояние их владельцев.

Каждый десятый участник опроса сказал, что завел домашнее животное с начала пандемии COVID-19. Меньше всего новых питомцев появилось в Москве: лишь 6% москвичей решились на приобретение домашнего животного. В средних и крупных городах России показатель составил 10-11%, а  в малых городах и селах завели домашних животных 15% респондентов. Чаще заводили домашних животных семьи с детьми (15% по сравнению с 10% среди респондентов без детей).

Чаще всего россияне заводили кошек — это почти половина среди всех новых питомцев. Каждый пятый владелец завел собаку. Почти столько же было тех, кто приобрел несколько животных (например, собаку и рыбку, двух котят или щенков, попугая и хомяка, и т. п.). Любопытный факт: кошек и собак чаще заводили респонденты, у которых нет детей, в особенности — мужчины. А вот семьи с детьми до 18 лет в период пандемии чаще заводили несколько животных, в том числе небольших (например, рыбок, хомяков и т. п.).

Среди ответивших были и те (около 7% от всех опрошенных), кто завел кур, уток, коз и других сельскохозяйственных животных.

Каких животных завели в период пандемии (распределение ответов, %)

  • 48% — коты, кошки;
  • 20% — собаки;
  • 18% — сразу несколько животных;
  • 7% — сельскохозяйственные животные и птицы;
  • 3% — грызуны (кролики, хомяки, крысы);
  • 2% — попугаи, птицы;
  • 1% — рыбки.
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Pixabay

49% россиян считают, что тем, у кого есть домашние животные, переживать пандемию легче. В сложный период питомцы помогают сохранить психологическое здоровье. Чаще так считает молодежь (65% опрошенных 18-24 лет) и пожилые респонденты (53% среди людей старше 60 лет). А вот люди среднего возраста наиболее скептичны: среди них почти половина утверждают, что наличие домашних животных никак не влияет на психологическое состояние человека в пандемию (например, так считают 48% в возрасте 35-45 лет по сравнению с 38% в среднем).

Лишь 2% ответили, что наличие питомцев негативно сказываются на психологическом состоянии человека, и что с ними в пандемию тяжелее; в основном такие ответы дали респонденты с низким уровнем дохода.

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