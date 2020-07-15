Польза шоколада и красного вина сильно преувеличена

Ресвератрол — природный фитоалексин, выделяемый некоторыми растениями в качестве защитной реакции. В экспериментах с мышами и крысами были выявлены противоопухолевое, противовоспалительные, понижающие уровень сахара в крови, кардиопротекторные и другие положительные эффекты ресвератрола. Автоматически эти свойства были перенесены и на организм человека, и, похоже, никто ранее не задумывался провести соответствующее исследование (2014).

Специалисты из медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) в штате Мэриленд, США, обратили внимание на то, что итальянцы потребляют достаточно много красного вина и шоколада. Однако каких-либо выдающихся показателей здоровья у них не наблюдается.

В долговременном исследовании рассматривался уровень заболеваемости в контрольной группе, состоящей из 800 мужчин и женщин в возрасте от 65 лет. В течение девяти лет после начала исследования 34% испытуемых умерли, у 27% возникли сердечно-сосудистые заболевания, а 4,6% заболели раком. Это — среднестатистические показатели для людей с любой диетой, то есть высокое содержание ресвератрола в рационе участников эксперимента не повлияло ни на их заболеваемость, ни на смертность.

Помимо красного (а также белого) вина, ресвератрол содержится в таких продуктах, как арахис, фисташки, виноград, черника, клюква и какао. Ученые отмечают, что некоторую пользу при борьбе с грибковой инфекцией или стрессом ресвератрол все же оказывает. Но для профилактики сердечно-сосудистых и других заболеваний, серьезно влияющих на продолжительность жизни человека, лучше использовать созданные фармацевтическими компаниями лекарства и пищевые добавки. Эти препараты были испытаны на людях, тогда как все исследования о пользе ресвератрола проводились только на лабораторных животных.

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