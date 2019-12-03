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Жизнь планеты

Популярный индийский пляж покрылся токсичной пеной: видео

03 декабря 2019
Пляж Марина в Ченнаи
Там веселятся взрослые и дети, не подозревая, что это опасно.

Пляж Марина на протяжении десятилетий является центром притяжения жителей города Ченнаи. Уже почти неделю несколько километров береговой линии покрыты пеной, которая, по словам специалистов, представляет угрозу для здоровья людей.

В пене резвятся дети, а взрослые делают селфи вместе со своими семьями.

Совет по контролю за загрязнением штата Тамилнад сообщил, что в результате сильных дождей в море попало большое количество сточных вод, содержащих фосфаты. Пена образовалась из остатков моющих средств, которые смешались с другими отходами и заполнили пляж.

Такие проблемы возникают в Ченнаи каждый сезон, но в 2019 году они особенно масштабны.

«Для людей определенно опасно контактировать с пеной, но они просто не понимают всех рисков», – Правакар Мишра, ученый из Национального центра исследований побережья в Ченнаи.

Мишра добавил, что только 40 процентов сточных вод в Ченнаи и других крупных городах получают надлежащую очистку.

«Остальные попадают в море, и вот что происходит. Загрязнение в настоящее время представляет большую угрозу для пляжей Индии, чем повышение уровня моря», – заключает Мишра.

По его словам, добровольцы во время недавней уборки пляжа в Ченнаи собрали около тонны мусора всего за два часа.