Популярный индийский пляж покрылся токсичной пеной: видео

Пляж Марина на протяжении десятилетий является центром притяжения жителей города Ченнаи. Уже почти неделю несколько километров береговой линии покрыты пеной, которая, по словам специалистов, представляет угрозу для здоровья людей.
В пене резвятся дети, а взрослые делают селфи вместе со своими семьями.
Children are seen playing in a toxic foamy discharge at Marina beach in Chennai, #India, oblivious to its dangers. The frothing foam is generated by pollutants mixing with seawater. pic.twitter.com/2zyI5hSVAG— Global Times (@globaltimesnews) December 2, 2019
Совет по контролю за загрязнением штата Тамилнад сообщил, что в результате сильных дождей в море попало большое количество сточных вод, содержащих фосфаты. Пена образовалась из остатков моющих средств, которые смешались с другими отходами и заполнили пляж.
Marina beach, Chennai.#Foam #Pollution #Chennai #Coastline pic.twitter.com/GVskP6IfvS— Shilpa Nair (@NairShilpa1308) December 2, 2019
Такие проблемы возникают в Ченнаи каждый сезон, но в 2019 году они особенно масштабны.
Мишра добавил, что только 40 процентов сточных вод в Ченнаи и других крупных городах получают надлежащую очистку.
«Остальные попадают в море, и вот что происходит. Загрязнение в настоящее время представляет большую угрозу для пляжей Индии, чем повышение уровня моря», – заключает Мишра.
По его словам, добровольцы во время недавней уборки пляжа в Ченнаи собрали около тонны мусора всего за два часа.