Популярный индийский пляж покрылся токсичной пеной: видео

Мишра добавил, что только 40 процентов сточных вод в Ченнаи и других крупных городах получают надлежащую очистку.

«Остальные попадают в море, и вот что происходит. Загрязнение в настоящее время представляет большую угрозу для пляжей Индии, чем повышение уровня моря», – заключает Мишра.

По его словам, добровольцы во время недавней уборки пляжа в Ченнаи собрали около тонны мусора всего за два часа.