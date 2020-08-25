После взрыва в Бейруте в портах по всей планете находят тысячи тонн нитрата аммония

Ежегодно мировая торговля аммиачной селитрой оценивается в миллиарды долларов. Она перемещается по сложным международным цепочкам поставок. Лишь небольшое количество стран производят это соединение (Россия — крупнейшая из них), но многие его используют.

Нитрат аммония часто путешествует по морю, а это значит, что его нередко оставляют в густонаселенных городах с портами, таких как Бейрут и Дакар. Многие страны ввели строгие правила хранения вещества, но в хаосе мировой торговли это бывает сложно отслеживать.

Ранее в этом месяце румынская полиция объявила о проведении по всей стране операции по обнаружению незаконно хранящейся аммиачной селитры. Согласно заявлению, опубликованному на прошлой неделе, после 51 инспекции в течение трех дней они конфисковали почти 9 000 тонн вещества. Полиция сообщила, что в связи с обнаруженными фактами было возбуждено несколько уголовных дел.

Это, по-видимому, лишь малая часть нитрата аммония в Румынии. Администрация морских портов страны сообщила, что около 28 000 тонн химического вещества хранится в крупнейшем порту страны, Констанце.

В других портах наблюдались похожие проблемы. В индийском Ченнаи портовые власти признали, что хранили более 800 тонн нитрата аммония с момента его изъятия в 2015 году. На прошлой неделе часть груза была доставлена ​​в Хайдарабад грузовиками.

В некоторых портах избавиться от химикатов может быть нелегко. В Сенегале Дакар был перевалочным пунктом для нитрата аммония, направлявшегося в Мали — не имеющего выхода к морю западноафриканского соседа, правительство которого было свергнуто в результате военного переворота. После этого события границы между странами были закрыты.

В результате взрыва в Бейруте погибли не менее 180 человек, тысячи были ранены и десятки тысяч лишились жилья.