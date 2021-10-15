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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Пожарные час искали утечку газа в квартале Канберры, а нашли дуриан

National Geographic Россия
15 октября 2021
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Фото: Francis Chung / flickr.com
Службам экстренной помощи даже пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников местного торгового центра.

Инцидент произошел около полудня в пятницу, 15 октября в одном из кварталов австралийской столицы. Пожарные службы получили сигнал об утечке газа и, прибыв на место, около часа занимались поиском источника резкого запаха, распространяющегося по району.

В этот момент житель Канберры Фуонг Тран в шутку заметил в социальных сетях, что причиной запаха, вероятно, был тот, кто ел дуриан. Он определенно мыслил в правильном направлении, потому что через некоторое время экипажи подтвердили, что причиной инцидента был колючий фрукт из Юго-Восточной Азии.

Дуриан нашли в помещении, расположенном над местным торговым центром, посетители которого были предварительно эвакуированы.

Тран рассказал, что выдвинул свое предположение из-за того, что район, где нашли дуриан, известен своими многочисленными азиатскими ресторанами и продуктовыми магазинами.

Сообщается, что это был не первый случай, когда жители Австралии по ошибке вызывали службу экстренного реагирования, почувствовав запах тропических фруктов.

В 2018 году около 500 студентов и преподавателей из Королевского технологического института Мельбурна были эвакуированы из библиотеки кампуса после предупреждения о химической опасности. Виновником оказался кусок гниющего дуриана, оставленный в шкафу.

В следующем году люди были эвакуированы из библиотеки Университета Канберры, когда поступило сообщение о «сильном запахе газа». Бригады пожарных прочесали пространство; источником снова оказался дуриан.

Плоды дуриана, имеющие резкий неприятный запах, тем не менее, обладают уникальным вкусом, за который поклонники называют растение «королем фруктов».

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