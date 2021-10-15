Пожарные час искали утечку газа в квартале Канберры, а нашли дуриан

Инцидент произошел около полудня в пятницу, 15 октября в одном из кварталов австралийской столицы. Пожарные службы получили сигнал об утечке газа и, прибыв на место, около часа занимались поиском источника резкого запаха, распространяющегося по району.
В этот момент житель Канберры Фуонг Тран в шутку заметил в социальных сетях, что причиной запаха, вероятно, был тот, кто ел дуриан. Он определенно мыслил в правильном направлении, потому что через некоторое время экипажи подтвердили, что причиной инцидента был колючий фрукт из Юго-Восточной Азии.
Дуриан нашли в помещении, расположенном над местным торговым центром, посетители которого были предварительно эвакуированы.
Тран рассказал, что выдвинул свое предположение из-за того, что район, где нашли дуриан, известен своими многочисленными азиатскими ресторанами и продуктовыми магазинами.
Сообщается, что это был не первый случай, когда жители Австралии по ошибке вызывали службу экстренного реагирования, почувствовав запах тропических фруктов.
В 2018 году около 500 студентов и преподавателей из Королевского технологического института Мельбурна были эвакуированы из библиотеки кампуса после предупреждения о химической опасности. Виновником оказался кусок гниющего дуриана, оставленный в шкафу.
В следующем году люди были эвакуированы из библиотеки Университета Канберры, когда поступило сообщение о «сильном запахе газа». Бригады пожарных прочесали пространство; источником снова оказался дуриан.
Плоды дуриана, имеющие резкий неприятный запах, тем не менее, обладают уникальным вкусом, за который поклонники называют растение «королем фруктов».