Пожарные час искали утечку газа в квартале Канберры, а нашли дуриан

Инцидент произошел около полудня в пятницу, 15 октября в одном из кварталов австралийской столицы. Пожарные службы получили сигнал об утечке газа и, прибыв на место, около часа занимались поиском источника резкого запаха, распространяющегося по району.

В этот момент житель Канберры Фуонг Тран в шутку заметил в социальных сетях, что причиной запаха, вероятно, был тот, кто ел дуриан. Он определенно мыслил в правильном направлении, потому что через некоторое время экипажи подтвердили, что причиной инцидента был колючий фрукт из Юго-Восточной Азии.

Дуриан нашли в помещении, расположенном над местным торговым центром, посетители которого были предварительно эвакуированы.

Тран рассказал, что выдвинул свое предположение из-за того, что район, где нашли дуриан, известен своими многочисленными азиатскими ресторанами и продуктовыми магазинами.