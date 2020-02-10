Пожары в Австралии потухнут к концу недели. Им на смену придут наводнения

Пресс-секретарь пожарной службы Нового Южного Уэльса Джеймс Моррис заявил, что по состоянию на 10 февраля в стране все еще бушуют около 30 пожаров. Ожидается, что они будут потушены к концу недели, поскольку в ближайшие дни ливни сместятся на юг. В результате наводнения один человек пропал без вести после того, как его машину смыло с дороги; без электричества остались около 90 тысяч домов. Тысячи жилищ находятся под угрозой затопления.

Беспрецедентные по силе лесные пожары в Австралии бушуют с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса. По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс.

Посмотрите на огненный шторм Австралии изнутри.