Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Пожары в Австралии потухнут к концу недели. Им на смену придут наводнения

10 февраля 2020
Пожары в Австралии
Фото: Wikimedia Commons
Обильные осадки устранят одну проблему, но создадут другую.

Ливни потушили несколько крупных лесных пожаров, в том числе пламя площадью 500 000 га к северу от Сиднея, и пожар таких же размеров к югу от города. Однако в этом кроется новая проблема — на смену пожарам в Австралию пришли наводнения. По сведениям метеорологического бюро, в Сиднее за последние четыре дня выпало 391,6 мм осадков — это самый высокий показатель с февраля 1990 года, когда в городе выпало 414,2 мм осадков.

Пресс-секретарь пожарной службы Нового Южного Уэльса Джеймс Моррис заявил, что по состоянию на 10 февраля в стране все еще бушуют около 30 пожаров. Ожидается, что они будут потушены к концу недели, поскольку в ближайшие дни ливни сместятся на юг. В результате наводнения один человек пропал без вести после того, как его машину смыло с дороги; без электричества остались около 90 тысяч домов. Тысячи жилищ находятся под угрозой затопления.

Беспрецедентные по силе лесные пожары в Австралии бушуют с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса. По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс.

Посмотрите на огненный шторм Австралии изнутри.