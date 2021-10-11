Пожилая женщина отбилась от леопарда клюкой: жуткое видео

В Мумбаи леопард напал на немолодую женщину, но та смогла отразить атаку. События попали на камеру наружного наблюдения, установленную возле дома. Дом, рядом с которым все произошло, находится на окраине города, неподалеку от лесного массива Aarey Colony. В лесу обитает 290 видов животных, и некоторые из них иногда выходят к людям.

В данном случае леопард притаился на террасе ночью: это его излюбленное время для охоты. Тактика леопардов – караулить жертву из засады. Именно так поступил пятнистый зверь, когда на улицу вышла обитательница дома. Она с трудом шла вперед в темноте, опираясь на клюку, и не могла видеть леопарда. На записи хищника можно заметить только благодаря блеску его глаз (так отражает свет тапетум у кошачьих).

Даже для того, чтобы присесть, женщине пришлось наощупь искать место. Кошка, в свою очередь, отлично ее видела и точно рассчитала момент, чтобы совершить бросок.