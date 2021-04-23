Праздничные выходные в России продлятся с 1 по 10 мая

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею, выдвинутую Роспотребнадзором. В обращении главы ведомства Анны Поповой говорится, что в условиях распространения коронавирусной инфекции существует риск лишних контактов, «когда граждане на переполненном общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются обратно». По ее мнению, такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.



В этом году 1 и 9 мая выпадают на выходные. Дополнительными нерабочими днями были изначально объявлены 3 и 10 мая, а дни с 4 по 7 мая официально были рабочими. Согласно новому решению, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. После предпраздничного дня пятницы 30 апреля (его продолжительность сокращается на один час), следующим рабочим днем станет вторник 11 мая.

При этом возможностей для путешествий у граждан России не так много. Авиасообщение с зарубежными курортами приостановлено, и доступными остаются Черное море, Балтике, Дальний Восток, Байкал и другие популярные направления поездок по стране. Как напоминает РИА «Новости», решение по введению или отмене каких-либо ограничительных мер каждый регион принимает самостоятельно на основании текущей ситуации.