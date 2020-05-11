Премия Дарвина достается в основном мужчинам

Премия Дарвина (Darwin Awards) — виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей. Обязательным условием получения премии является полное отсутствие прямых потомков, то есть исключение «ущербных генов» из генофонда человечества.

Ежегодно премия «вручается» десяткам человек по всему миру. Вот лишь несколько примеров. Так, в США грабитель распылил себе на лицо золото, чтобы не быть узнанным, и в результате умер от удушения. Некий террорист отправил письмо с бомбой, но оно вернулось обратно, поскольку доставка не была оплачена в необходимом объеме, и отправитель умер, открыв собственный конверт. А пара бельгийских налетчиков решила ограбить банк с использованием динамита, взорвав все здание, включая себя самих.

В 2014 году, к двадцатилетию Премии, фиксирующей подобные случаи, группа британских исследователей решила проанализировать все данные. Основной задачей было выяснить, мужчины или женщины более склонны к глупым и непродуманным поступкам. Было рассмотрено 332 награды (1995-2014). 14 побед досталось смешанным парам (мужчина и женщина), а из оставшегося числа премий — 318 — подавляющим большинством (282 человека, или 88,7%) были мужчинами, и лишь 36 — женщинами.

Таким образом статистика говорит о том, что мужчинам более свойственно идти на бессмысленные риски, уносящие жизнь. Исследователи поясняют, что результаты Премии коррелируются с установленными наукой фактами о более высоком уровне преступности и потребления алкоголя среди мужчин.