Престижный фотоконкурс Hasselblad объявил финалистов. Среди них – российский фотограф

Один из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии – Hasselblad Masters 2021 – объявил финалистов. Конкурс проводится шведской компанией Hasselblad, которая работает в сфере фотографии с конца XIX века. Камеры Hasselblad заслуженно считаются одними из лучших во всем мире.

Hasselblad Masters проводится один раз в два года и дает возможность именитым фотографам и любителям оставить свой след в истории фотографии.

Конкурс проводится в 12 номинациях. В нынешнем году в категории «Дикая природа» в финал вышел российский фотограф Михаил Киракосян с серией из трех фотографий животных: лев, орангутан и дальневосточный леопард. Это часть его большого фотопроекта «Мы похожи на вас», который был создан Михаилом в Московском зоопарке во время пандемии.