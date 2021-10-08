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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Жизнь планеты

Престижный фотоконкурс Hasselblad объявил финалистов. Среди них – российский фотограф

National Geographic Россия
08 октября 2021
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Дальневосточный леопард
Фото: Михаил Киракосян
Жюри опубликовало шорт-лист работ, вышедших в финал фотоконкурса. Среди десяти фаворитов в номинации «Дикая природа» – фотограф Михаил Киракосян, о портретах животных которого мы не раз писали.

Один из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии – Hasselblad Masters 2021 – объявил финалистов. Конкурс проводится шведской компанией Hasselblad, которая работает в сфере фотографии с конца XIX века. Камеры Hasselblad заслуженно считаются одними из лучших во всем мире.

Hasselblad Masters проводится один раз в два года и дает возможность именитым фотографам и любителям оставить свой след в истории фотографии.

Конкурс проводится в 12 номинациях. В нынешнем году в категории «Дикая природа» в финал вышел российский фотограф Михаил Киракосян с серией из трех фотографий животных: лев, орангутан и дальневосточный леопард. Это часть его большого фотопроекта «Мы похожи на вас», который был создан Михаилом в Московском зоопарке во время пандемии.

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Орангутан
Фото: Михаил Киракосян
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Лев
Фото: Михаил Киракосян

Проект Михаила призван показать, что в мимике, поведении и чувствах у людей и животных много общего. Фотографии серии привлекают внимание к проблеме взаимоотношений человека и окружающего мира, а также напоминают о важности повышения экологической культуры в обществе.

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Победителей выберет жюри – но вы можете выразить свою поддержку и проголосовать за серию работ фотографа на странице фотоконкурса (сперва нужно зарегистрироваться на сайте, и только потом появится возможность отметить тремя звездами фаворитов и подтвердить свой выбор). 

Работы из серии «Мы похожи на вас» представлены в международной галерейной сети LUMAS — в 20 крупных городах по всему миру: от Лондона и Парижа до Берлина и Нью-Йорка. 

Все портреты, снятые в рамках проекта, можно посмотреть на сайте фотографа.

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