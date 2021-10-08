Престижный фотоконкурс Hasselblad объявил финалистов. Среди них – российский фотограф
Один из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии – Hasselblad Masters 2021 – объявил финалистов. Конкурс проводится шведской компанией Hasselblad, которая работает в сфере фотографии с конца XIX века. Камеры Hasselblad заслуженно считаются одними из лучших во всем мире.
Hasselblad Masters проводится один раз в два года и дает возможность именитым фотографам и любителям оставить свой след в истории фотографии.
Конкурс проводится в 12 номинациях. В нынешнем году в категории «Дикая природа» в финал вышел российский фотограф Михаил Киракосян с серией из трех фотографий животных: лев, орангутан и дальневосточный леопард. Это часть его большого фотопроекта «Мы похожи на вас», который был создан Михаилом в Московском зоопарке во время пандемии.
Проект Михаила призван показать, что в мимике, поведении и чувствах у людей и животных много общего. Фотографии серии привлекают внимание к проблеме взаимоотношений человека и окружающего мира, а также напоминают о важности повышения экологической культуры в обществе.
Победителей выберет жюри – но вы можете выразить свою поддержку и проголосовать за серию работ фотографа на странице фотоконкурса (сперва нужно зарегистрироваться на сайте, и только потом появится возможность отметить тремя звездами фаворитов и подтвердить свой выбор).
Работы из серии «Мы похожи на вас» представлены в международной галерейной сети LUMAS — в 20 крупных городах по всему миру: от Лондона и Парижа до Берлина и Нью-Йорка.
Все портреты, снятые в рамках проекта, можно посмотреть на сайте фотографа.