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Жизнь планеты

Преступление и вознаграждение: бродячему псу подарили игрушку единорога. Он пытался украсть ее 5 раз

National Geographic Россия
29 марта 2021
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Фото: Duplin County Animal Services
После этого ему подыскали хозяев.

На минувшей неделе офицер службы по контролю за животными Duplin County Animal Services получил неожиданную жалобу от сотрудников магазина сети Dollar General, которые рассказали, что в здание магазина постоянно проникает бродячий пес. 

Самым странным в этой истории оказалось то, что пес неизменно подходил к одной и той же полке, где находилась плюшевая игрушка — фиолетовый единорог. По словам продавцов и охранников, пес пытался выкрасть игрушку пять раз. 

Офицера поразила эта история, поэтому он не только забрал пса в приют, но и купил ему того самого единорога. Теперь пес, которого назвали Сису, не расстается с игрушкой. Сотрудник службы по контролю за животными считает, что раньше Сису мог жить в доме, где у него была такая же игрушка. 

Сотрудники Duplin County Animal Services описывают Сису как задиру с другими собаками и послушного с людьми. Пес знает несколько команд и довольно звонко лает.

История получила широкий отклик, поэтому Сису уже на следующей день подыскали хозяев. Скоро он отправится в свой новый дом – разумеется, вместе с плюшевым другом. 

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