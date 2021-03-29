Преступление и вознаграждение: бродячему псу подарили игрушку единорога. Он пытался украсть ее 5 раз

На минувшей неделе офицер службы по контролю за животными Duplin County Animal Services получил неожиданную жалобу от сотрудников магазина сети Dollar General, которые рассказали, что в здание магазина постоянно проникает бродячий пес.

Самым странным в этой истории оказалось то, что пес неизменно подходил к одной и той же полке, где находилась плюшевая игрушка — фиолетовый единорог. По словам продавцов и охранников, пес пытался выкрасть игрушку пять раз.

Офицера поразила эта история, поэтому он не только забрал пса в приют, но и купил ему того самого единорога. Теперь пес, которого назвали Сису, не расстается с игрушкой. Сотрудник службы по контролю за животными считает, что раньше Сису мог жить в доме, где у него была такая же игрушка.