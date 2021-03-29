Преступление и вознаграждение: бродячему псу подарили игрушку единорога. Он пытался украсть ее 5 раз
На минувшей неделе офицер службы по контролю за животными Duplin County Animal Services получил неожиданную жалобу от сотрудников магазина сети Dollar General, которые рассказали, что в здание магазина постоянно проникает бродячий пес.
Самым странным в этой истории оказалось то, что пес неизменно подходил к одной и той же полке, где находилась плюшевая игрушка — фиолетовый единорог. По словам продавцов и охранников, пес пытался выкрасть игрушку пять раз.
Офицера поразила эта история, поэтому он не только забрал пса в приют, но и купил ему того самого единорога. Теперь пес, которого назвали Сису, не расстается с игрушкой. Сотрудник службы по контролю за животными считает, что раньше Сису мог жить в доме, где у него была такая же игрушка.
Сотрудники Duplin County Animal Services описывают Сису как задиру с другими собаками и послушного с людьми. Пес знает несколько команд и довольно звонко лает.
История получила широкий отклик, поэтому Сису уже на следующей день подыскали хозяев. Скоро он отправится в свой новый дом – разумеется, вместе с плюшевым другом.
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