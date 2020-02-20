Превращение тел в компост: новая технология захоронений

Весной 2019 года в США впервые был принят закон, допускающий компостирование человеческих останков в качестве альтернативы захоронению или кремированию. Идею поддержал штат Вашингтон; ее практическая реализация начнется в мае 2020 года.

Согласно проекту, лицензированные похоронные предприятия смогут предлагать «естественную органическую редукцию», при которой тело, смешанное с такими веществами, как древесная щепа и солома, превращается в почву в течение нескольких недель. Близкие покойного смогут распорядится останками так же, как они распорядились бы пеплом: хранить в урне, высыпать на природе или даже использовать для посадки растений.