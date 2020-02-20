Превращение тел в компост: новая технология захоронений

Весной 2019 года в США впервые был принят закон, допускающий компостирование человеческих останков в качестве альтернативы захоронению или кремированию. Идею поддержал штат Вашингтон; ее практическая реализация начнется в мае 2020 года.
Согласно проекту, лицензированные похоронные предприятия смогут предлагать «естественную органическую редукцию», при которой тело, смешанное с такими веществами, как древесная щепа и солома, превращается в почву в течение нескольких недель. Близкие покойного смогут распорядится останками так же, как они распорядились бы пеплом: хранить в урне, высыпать на природе или даже использовать для посадки растений.
Сторонники нововведения подчеркивают, что этот метод является экологически чистой альтернативой кремации, при которой в воздух выделяются углекислый газ и твердые частицы. Это также значительно лучше традиционного захоронения, при котором формальдегид и другие химические вещества, использующиеся при обработке тел, поступают затем в почву. Кроме того, гробы занимают много места. В некоторых местах на планете даже запрещено умирать — там просто негде хоронить людей.
Напротив, компостирование останков становится гармоничной частью жизненного цикла, не наносит природе никакого вреда и идет ей на пользу. И наконец тело, превратившись в основу для растений, позволяет близким сохранить с покойным эмоциональную связь, чего не происходит в случае кремации.
Тела крупного рогатого скота и других домашних животных уже давно используются для производства компоста, а теперь технология применительно к людям была проверена учеными из Университета штата Вашингтон. Тела шести доноров были помещены в емкости с растительным материалом. С целью создания оптимальных условий для разложения емкости постоянно вращались. В скелеты тела превратились за срок от 4 до 7 недель, в зависимости от массы покойного. Каждое тело дало от 1,15 до 1,53 кубических метров почвообразного материала, содержащего кости. На стадии практического применения кости планируется перерабатывать тщательнее.
Проведенные затем анализы показали, что полученная почва не содержит тяжелых металлов и соответствует всем стандартам безопасности, установленным Агентством по охране окружающей среды США.
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