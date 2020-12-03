Программа «Подари лес другу»: как это работает

Вам под силу посадить целый лес, даже если вы не умеете держать лопату.

Вам под силу улучшить глобальную экологическую ситуацию, даже если кажется, что от вас ничего не зависит.

Вы не одни. Свыше миллиона россиян участвуют в эко-программе «Подари лес другу!», благодаря которой в мире стало на четыре миллиона деревьев больше.

Леса покрывают 31% мировой суши. Именно они вносят основной вклад в устойчивость климата в эпоху глобальных изменений. Роль лесов как глобальных поставщиков кислорода, хранителей биоразнообразия, аккумуляторов углерода и влажности очевидна для биологов во всем мире.

Более половины мировых лесов находится всего в пяти странах: России, Бразилии, Канаде, США и Китае. На представителях этой пятерки лежит огромная ответственность: от них зависит сохранение жизни на Земле. Территории, занятые лесом, стремительно сокращаются. Каждый год только в пожарах только Россия теряет около 5 миллионов гектаров леса. Трудно подсчитать, сколько гектаров исчезает в результате незаконных вырубок. Восстановить утраты невозможно, если в этом деле не будет участвовать большое число людей. А вот если каждый посадит хотя бы 5–10 деревьев, результат уже будет заметен.

Но как привлечь большое число людей к благому делу спасения леса? Ответ найден уже шесть лет назад. Именно столько действует экологический проект Почта Банка «Подари лес другу!».

Первая в мире программа по дистанционному восстановлению лесов через интернет и банкоматы уже приносит пользу.