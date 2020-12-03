Программа «Подари лес другу»: как это работает

Вам под силу посадить целый лес, даже если вы не умеете держать лопату.
Вам под силу улучшить глобальную экологическую ситуацию, даже если кажется, что от вас ничего не зависит.
Вы не одни. Свыше миллиона россиян участвуют в эко-программе «Подари лес другу!», благодаря которой в мире стало на четыре миллиона деревьев больше.
Леса покрывают 31% мировой суши. Именно они вносят основной вклад в устойчивость климата в эпоху глобальных изменений. Роль лесов как глобальных поставщиков кислорода, хранителей биоразнообразия, аккумуляторов углерода и влажности очевидна для биологов во всем мире.
Более половины мировых лесов находится всего в пяти странах: России, Бразилии, Канаде, США и Китае. На представителях этой пятерки лежит огромная ответственность: от них зависит сохранение жизни на Земле. Территории, занятые лесом, стремительно сокращаются. Каждый год только в пожарах только Россия теряет около 5 миллионов гектаров леса. Трудно подсчитать, сколько гектаров исчезает в результате незаконных вырубок. Восстановить утраты невозможно, если в этом деле не будет участвовать большое число людей. А вот если каждый посадит хотя бы 5–10 деревьев, результат уже будет заметен.
Но как привлечь большое число людей к благому делу спасения леса? Ответ найден уже шесть лет назад. Именно столько действует экологический проект Почта Банка «Подари лес другу!».
Первая в мире программа по дистанционному восстановлению лесов через интернет и банкоматы уже приносит пользу.
Как это работает?
В основе программы — веб-сервиc по посадке лесов Treeography.com (партнер Почта Банка).
Treeography (ранее Maraquia.com) договаривается с лесничими о подключении подведомственных им территорий к системе по дистанционному восстановлению деревьев. Для этого лесничий регистрируется в сервисе и вводит в базу все данные о подконтрольном участке. Требования строгие: участок должен быть важен для местной экосистемы, иметь статус национального парка, на его восстановление не должно быть выделено государственных средств.
Все лесовосстановления контролируются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
С лесничими понятно, что делать мне?
- Заходите на интерактивную карту на сайте банка.
- Выбираете на карте участок, количество деревьев и оплачиваете посадку с помощью пластиковой карты или электронных платежных систем.
- Можете назвать лес любым именем – своим или именем друга!
Специально для читателей Nat-geo.ru Почта Банк предоставляет бесплатную посадку деревьев! Первые 10 человек, которые воспользуются промокодом, получат возможность посадить три дерева на территории Мордовского заповедника (именно для него сейчас собираются средства). Для этого нужно просто навести камеру своего телефона на QR-код и перейти на сайт. Деревья можно оформить на своё имя или подарить близкому человеку.
Что потом?
Заказ поступает профессиональному лесничему. На полученные средства лесничий подготовит почву, купит саженцы, посадит лес и будет за ним ухаживать. Обо всех этапах он будет рассказывать на странице участка, так что вы будете знать все о посаженном лесе. Участок засаживается целиком, и происходит это только после того, как будут собраны все средства на его восстановление. Наиболее благоприятные месяцы для посадки: апрель–май, сентябрь–октябрь.
Как проверить результат?
Вы получите письмо с подтверждением заказа и сертификат, где указаны GPS-координаты вашего леса. Поскольку национальные парки доступны для посещения, обладая точными координатами леса, вы сможете посетить его. Хотите лично принять участие в посадках? Не проблема: вам придет письмо с датой и координатами будущей посадки.
🌳 Более 50 национальных парков России
🌳 1 млн участников
🌳 Почти 4 млн деревьев
🌳 5 лет — гарантированный срок ухода за насаждениями
ДМИТРИЙ РУДЕНКО,президент–председатель правления Почта Банка