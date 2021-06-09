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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Прокатиться на бревне: один из самых опасных фестивалей мира

Анастасия Баринова
09 июня 2021
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Фото: Insider/YouTube
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Фото: C1815/Wikipedia
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Фото: shibainu/Flickr.com
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Фото: C1815/Wikipedia
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Фото: shibainu/Flickr.com
В Японии раз в шесть лет проводится фестиваль Омбасира, участники которого на огромных бревнах спускаются с горы. По уровню травматизма фестиваль стоит на одном уровне с забегом быков в Памплоне.

Омбасира проводится в годы Обезьяны и Тигра по китайскому календарю у озера Сува в японской префектуре Нагано. Его история насчитывает 1200 лет, а название дословно переводится как «почетные колонны»: в задачу участников входит символический ремонт храма Сува-тайси.

Фестиваль длится несколько месяцев и состоит из двух сегментов: Ямадаси (в апреле) и Сатобики (в мае). Первая часть включает вырубку огромных деревьев с помощи инструментов, специально изготовленных для одноразового использования. 16 бревен, оформленных в традиционных красных и белых цветах, крепятся на веревки. После этого команды мужчин едут на них с горы к четырем святыням Сува-тайси.

Бревна, перемещаясь по неровной местности, могут поменять траекторию и упасть с крутых склонов. Молодые люди, доказывая свою храбрость, рискуют получить травмы или даже погибнуть: по степени опасности фестиваль стоит в одном ряду с забегом с быками на знаменитом испанском фестивале Сан-Фермин в Памплоне. В 2010 году на Омбасире погибли два человека.

Во время второй части фестиваля, Сатобики, происходит символическое размещение бревен для поддержки фундамента святыни: этим занимаются те, кто спустился на них с горы. В очередной раз Омбасира проводился весной 2016 года.

Узнайте о других интересных фестивалях, проходящих весной.

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