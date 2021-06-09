Прокатиться на бревне: один из самых опасных фестивалей мира

Омбасира проводится в годы Обезьяны и Тигра по китайскому календарю у озера Сува в японской префектуре Нагано. Его история насчитывает 1200 лет, а название дословно переводится как «почетные колонны»: в задачу участников входит символический ремонт храма Сува-тайси.

Фестиваль длится несколько месяцев и состоит из двух сегментов: Ямадаси (в апреле) и Сатобики (в мае). Первая часть включает вырубку огромных деревьев с помощи инструментов, специально изготовленных для одноразового использования. 16 бревен, оформленных в традиционных красных и белых цветах, крепятся на веревки. После этого команды мужчин едут на них с горы к четырем святыням Сува-тайси.

Бревна, перемещаясь по неровной местности, могут поменять траекторию и упасть с крутых склонов. Молодые люди, доказывая свою храбрость, рискуют получить травмы или даже погибнуть: по степени опасности фестиваль стоит в одном ряду с забегом с быками на знаменитом испанском фестивале Сан-Фермин в Памплоне. В 2010 году на Омбасире погибли два человека.

Во время второй части фестиваля, Сатобики, происходит символическое размещение бревен для поддержки фундамента святыни: этим занимаются те, кто спустился на них с горы. В очередной раз Омбасира проводился весной 2016 года.